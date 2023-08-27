Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе ожидается потепление на следующей неделе, в столице температура воздуха 1 сентября может прогреться до плюс 30 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.