Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе ожидается потепление на следующей неделе, в столице температура воздуха 1 сентября может прогреться до плюс 30 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению синоптика, такая температура воздуха на плюс 5–7 градусов градусов выше климатической нормы. Тишковец добавил, что в первые осенние выходные в столице произойдет небольшое похолодание.
Дневная температура воздуха будет составлять плюс 21–26 градусов, а ночью — плюс 10-15 градусов.
Ранее психолог, коуч Александр Кичаев рекомендовал для предотвращения осенней депрессии и хандры хорошо отдохнуть летом. Он добавил, что даже после отпуска на фоне постоянных работы и стресса необходиом выделять время для отдыха.
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Дневная температура воздуха будет составлять плюс 21–26 градусов, а ночью — плюс 10-15 градусов.
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Екатерина Коршунова