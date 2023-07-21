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Синоптик Точенова рассказала о погоде в Москве на выходных

21 июля 2023, 13:06

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Метеоролог Надежда Точенова сообщила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Точенова утверждает, что температура воздуха, по сравнению с пятницей, 21 июля, поднимется на несколько градусов.

Она также отметила, что в субботу ожидается переменная облачность. Ночная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, а днем температура поднимется до плюс 22–25 градусов.


В воскресенье в столице и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

«Ночью потеплеет до плюс 17–19 градусов. А днем температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, однако будет ощущаться как плюс 18–19 градусов», — цитирует Точенову «Вечерняя Москва».

Синоптик добавила, что в понедельник дожди продолжатся и погода начнет ухудшаться.

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#погода
#выходные
#Подмосковье
#Москва
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Депутат Гурулев высказался о второй волне мобилизации в России
21 июля 2023, 13:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил, что в ближайшей перспективе планов на мобилизацию нет.
По словам Андрея Гурулева, в дополнительном наборе нет нужды.
 
«Мы 150 тысяч набрали контрактников и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали»,- рассказал Гурулев «Осторожно, новости».
«Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется», - пообещал депутат.
Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

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#мобилизация
#призыв
#срочники
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Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве парков в регионе
21 июля 2023, 12:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах по благоустройству зеленых зон на территории региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах по благоустройству парков в муниципалитетах региона в интервью каналу «Россия 24».

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может быть в лесу, где, соблюдая все экологические требования, делаем всё необходимо. Где-то реновируем заброшенные территории. нам важно строить то, что жители ожидают от нас», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
На сегодняшний день в Подмосковье 184 парка.

Программу благоустройства парков в лесных массивах поддержал президент России Владимир Путин. 
«Сейчас мы имеем возможность делать парки в лесах, их благоустраивать. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% территории находится под лесом. Очень важно, чтобы там было чисто, безопасно, чтобы лес мог быть доступен для наших жителей», — дополнил губернатор Подмосковья.
В каждом подмосковном парке установлены QR-коды, перейдя по которым, можно высказать свои пожелания, чего не хватает в парках. Высказать пожелание о дополнительной лавочке, фонтане или ресторане можно, перейдя по QR-коды и написав в чат-бот.
«Находимся в режиме постоянного диалога — это ключевое. Когда мы слышим друг друга, то эти изменения мы можем обеспечивать своевременно, а это приносит удовольствие и радость часто», — дополнил Андрей Воробьёв.
Губернатор региона также отметил, что главы муниципалитетов, директора парков вовлечены в работу по получению обратной связи от жителей. 


#Андрей Воробьев
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#благоустройство
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Андрей Воробьев рассказал об открытии парка в Домодедово
21 июля 2023, 12:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В рамках рабочей поездки в Домодедово губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность нового Домодедовского парка к открытию.
В рамках рабочей поездки в Домодедово губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность нового Домодедовского парка к открытию и рассказал о благоустройстве округа в интервью каналу «Россия 24».

«Для нас эта программа очень важная, потому что самую высокую оценку жители Подмосковья дают благоустройству парков. Всё это очень востребовано. У нас создано целое министерство, но главное это результаты этого министерства. Каждый год мы открываем по 10-12 парков. Это большие территории от 30 до 180 га», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
В новых подмосковных парках открывается много мест для открытия малого бизнеса и услуг: рестораны, кафе, тренеры, прокат и другое. 

Андрей Воробьёв отметил, что на открытии парка ожидается очень много народу. 

Концепция нового парка связана с небом, с полетами, самолетами.
«Домодедово авиационный район. Много жителей работают в Домодедово, кто-то пилот, кто-то работает в сфере обслуживания, поэтому парк ориентирован на полётную тематику», — сказал Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха. 
#Андрей Воробьев
#губернатор
#губернатор Подмосковья
#интервью
#благоустройство
#Домодедово
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В Молдавии врач выразил желание расстрелять русскую пациентку
В Молдавии врач отказался лечить русскую пациентку
21 июля 2023, 12:43

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В Молдавии врач пригрозил расстрелять русскую пациентку из автомата Калашникова и отказал ей в лечении. Видео инцидента опубликовал Sputnik Ближнее зарубежье.
«Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу», — заявил врач русской пациентке.

Он добавил, что русские, которые родились в Молдавии, также являются врагами и отказал женщине в оказании медицинских услуг.

При этом руководство республиканской клинической больницы Молдовы осудило поведение врача и извинилась за него, пообещав провести проверку.

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#Молдавия
#врач
#русофобия
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США поддержат журналистские расследования в Грузии посредством программы грантов
21 июля 2023, 12:14

Фото: iStock/Jon Rehg

Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований, которые будут профинансированы. Это делается для расширения возможностей региональных и онлайн-СМИ. Об этом пишет RT.
В документе сообщается, что цель программы заключается в расширении возможностей региональных и онлайн-СМИ с помощью «разработки контента и производства серии сюжетов-расследований». 

Госдеп США намерен предоставить гранты в размере до семидесяти тысяч долларов каждый на создание материалов, которые будут представлять большой интерес для общественности.

По данным американского посольства в журналистских расследованиях могут быть освещены в том числе «дезинформация / фейковые новости, которые представляют угрозу для демократии и прав человека», а также «изъяны в отношениях между правительством и СМИ».

Уточняется, что программа может начать свою реализацию в октябре 2023 года. Её задачи должны быть выполнены в течение полутора лет.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что такие программы направлены, в частности, на создание антироссийских настроений в обществе и продвижение интересов Запада.

«США никогда не стеснялись напрямую заниматься фактическим подкупом журналистского сообщества на постсоветском пространстве», — заявил политолог.

Как считает эксперт, США обеспокоены тем, что Грузия оказывает сопротивление настойчивым требованиям Украины оказать поддержку её вооружённым формированиям.


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#США
#СМИ
#Грузия
#грант
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В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для тех, кто работает из-за границы
21 июля 2023, 11:58

Фото:istockphoto/anyaberkut

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о единой ставке налога на доходы физических лиц для сотрудников отечественных организаций, которые работают из-за границы.
Документ определил порядок налогообложения доходов фрилансеров и удаленных сотрудников, пишет РИА Новости. Ставка НДФЛ для сотрудников, которые зарабатывают менее 5 млн рублей в год, составит 13%. Для тех, чьи доходы выше этого показателя, ставка достигнет 15%.
 
Для штатных сотрудников закон вступит в силу с 2024 года, фрилансеров изменения коснутся в 2025 года.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал, что программа по возвращению IТ-специалистов в страну не потребовалась

По словам Максута Шадаева, отдельной программы, чтобы вернуть в Россию айтишников, не потребовалось: специалисты возвращаются сами. Об этом глава Минцифры рассказал на форуме «CNews кейсы». «Известия» пишут, что тренд на возвращение специалистов подтвердили в российских компаниях.

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#фриланс
#удалённая работа
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Академик Ямбург раскрыл, где школьникам пригодится навык управления военными дронами
Академик Ямбург поддержал идею обучать школьников пользоваться дронами
21 июля 2023, 11:45

Фото: IStock/akiyoko

Школьников с 1 сентября начнут обучать пользованию дронами. Инициативу уже поддержали Минобороны и Минпросвещения.
Планируется, что учеников российских школ будут обучать основам применения беспилотников в рамках уроков начальной военной подготовки. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямубрг рассказал «Радио 1», что поддерживает инициативу. По его мнению, школьникам будет интересно научиться пользоваться дронами, поскольку применяют их не только в военных целях.
«Сегодня очень многие увлекаются беспилотниками не только в военных целях. Представьте себе: идёт праздник хороший, 1 сентября, нарядные дети, с этого дрона получаются потрясающие съёмки. Мы же давным-давно это делаем, многие ребята этим навыком владеют. Зависит от того, кто ведёт. Если это человек, который ОБЖ преподаёт, да и пожалуйста. Но это же может быть и в рамках предмета “технология”, потому что это одна из современных технологий», — сказал Евгений Ямубрг.
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#школа
#беспилотник
#Евгений Ямубрг
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Елене Блиновской продлили домашний арест
21 июля 2023, 11:44

.Фото: iStock/AMilkin

На продлении домашнего ареста Елены Блиновской настаивала сторона обвинения.
Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Mash пишет, что следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест.
 
Прокурор сообщил о необходимости допросить ещё 20 человек. В их числе — сотрудники компании Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.

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#Блиновская
#следствие
#домашний арест
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Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии
Начальник Управления ЗАГС Москвы Уханева рассказала об отказах молодоженов во время церемонии
21 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/artisteer

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала о том, как часто молодожены говорят «нет» во время церемонии бракосочетания. Об этом пишет RT.
Уханева пояснила, что непосредственно на церемонии сотрудники ЗАГСа не сталкиваются с подобными ситуациями. 

«Если молодожёны передумали вступать в брак или решили перенести церемонию, они просто не приходят на регистрацию брака в назначенный день», — цитирует Уханеву RT.

Она добавила, что случаются моменты, когда на вопрос о готовности вступить в брак один из молодоженов отвечает: «Нет, я не могу сказать «нет»». В таком случае ведущая церемонии переспрашивает будущего супруга и получает однозначный положительный ответ.

Уханева утверждает, что главная задача ведущей торжественной церемонии заключается в том, чтобы оказать государственную услугу регистрации заключения брака и при этом подарить праздник будущим супругам.

Отмечается, что ведущие торжественной церемонии проходят специальное обучение в Университете Правительства Москвы с использованием VR-технологий для отработки алгоритмов поведения в нештатных ситуациях.


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