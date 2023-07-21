Синоптик Точенова рассказала о погоде в Москве на выходных

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Метеоролог Надежда Точенова сообщила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Точенова утверждает, что температура воздуха, по сравнению с пятницей, 21 июля, поднимется на несколько градусов.
Она также отметила, что в субботу ожидается переменная облачность. Ночная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, а днем температура поднимется до плюс 22–25 градусов.
В воскресенье в столице и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.
Синоптик добавила, что в понедельник дожди продолжатся и погода начнет ухудшаться.
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Она также отметила, что в субботу ожидается переменная облачность. Ночная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, а днем температура поднимется до плюс 22–25 градусов.
«Ночью потеплеет до плюс 17–19 градусов. А днем температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, однако будет ощущаться как плюс 18–19 градусов», — цитирует Точенову «Вечерняя Москва».
Синоптик добавила, что в понедельник дожди продолжатся и погода начнет ухудшаться.
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Екатерина Коршунова