Синоптик Цыганков рассказал, когда в Москву придёт климатическая осень

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Так, по прогнозу собеседника RT, в субботу температура воздуха поднимется до 22 градусов. А в воскресенье будет наблюдаться резкое похолодание: температура не превысит 16 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, ветер достигнет 15 м/с.
В заключение Цыганков отметил, что несмотря на резкое похолодание, температура всё же превышает средние показатели за этот период.
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