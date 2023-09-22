Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

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Температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Об этом RT сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Специалист отметил, что самыми тёплыми днями станут суббота и воскресенье, после чего последует небольшое похолодание. При этом, даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.
Так, в субботу воздух прогреется до 25 градусов, в воскресенье прогнозируются такие же показатели столбика термометра, уточнил Цыганков в беседе с RT.
А вот в ночь с воскресенья на понедельник на Москву обрушится дождь. Его вызовет проходящий мимо столицы атмосферный фронт.
В понедельник температура не превысит 19 градусов, будет наблюдаться небольшая облачность и пройдут кратковременные дожди.
Во вторник, среду и четверг станет ещё холоднее – 3... 8 градусов.
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Так, в субботу воздух прогреется до 25 градусов, в воскресенье прогнозируются такие же показатели столбика термометра, уточнил Цыганков в беседе с RT.
В понедельник температура не превысит 19 градусов, будет наблюдаться небольшая облачность и пройдут кратковременные дожди.
Во вторник, среду и четверг станет ещё холоднее – 3... 8 градусов.
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Анастасия Чинкова