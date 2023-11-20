Синоптик Цыганков: В Москве всю неделю температура будет ниже нормы

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что на этой неделе в Москве установится облачная погода с температурным режимом чуть ниже нормы.
«Ночные температуры -6...-10°С, дневные — -2...-5°С. Самые холодные ночи прошли, потом потеплее будет, но ниже нормы на 1,5 °С», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Цыганков.
Тем временем россиянам рассказали о том, какими активностями можно заняться предстоящей зимой. Так, редакция Общественной Службы Новостей рекомендовала катание на коньках, лыжи, скандинавскую ходьбу и даже бег. При этом, отмечается, что для зимних активностей необходимо правильно подходить к выбору обуви.
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