Синоптик Цыганков заявил о хорошей субботней погоде в Москве

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Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал хорошую погоду в предстоящую субботу в столице.
«Облачно, слабый снег. Температура тоже не сильно низкая. В ночь на субботу -8…-5°С, а днём —7…-6°С. В воскресенье подойдёт очередной циклон. Днём будет сыпать снег с переходом на понедельник. Облачно, снег, местами метель и порывистый ветер 12—15 м/с. Температура днём —4…-1 °С», — добавил в беседе с RT Цыганков.
Однако, предупредил специалист, уже со вторника следующей недели в столице ожидается похолодание.
«С 5 декабря сильное понижение температуры – -17…-12°С ночью, днём – -15…-10°С. Это на 8°С ниже нормы. Ветер северо-западный, но не сильный, местами слабый снег, облачно с прояснениями. И 6 декабря еще более сильное понижение – ночью -19…14°С, днем -15…-10°С. И дальше, 7-10 декабря, переменная облачность, будет солнышко, сильнейший мороз: ночью -20…-15°С, днём -16…-11°С. Аномалия от нормы 12°С», – поделился в беседе с АГН «Москва» Вильфанд.
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