Синоптик Цыганков заявил о высоком давлении в воскресение в Москве

Собаки нередко дёргаются, перебирает лапами, вращают глазами во время сна. Такое поведение может напугать хозяина, но кинологи считают это нормой. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», что делать в такой ситуации.