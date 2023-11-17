Синоптик Цыганков заявил о высоком давлении в воскресение в Москве

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Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил об ожидающемся высоком давлении в Москве в воскресенье.
«В субботу переменная облачность, без осадков, но ветер восточный. В воскресенье также переменная облачность и без осадков, ветер юго-восточный. Сегодня давление минимальное — 751 мм рт. ст., а максимальное в воскресенье — 755 мм рт. ст.» — пояснил в беседе с RT Цыганков.
По его словам, в начале следующей недели в регион придёт южный циклон.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале объявил, что в Московском регионе и других регионах Центральной России началась метеорологическая зима.
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