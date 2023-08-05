Синоптик Вильфанд: После экстремальной жары Центральную Россию ждет резкое похолодание

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После аномально высоких температур в начале следующей недели в Центральную Россию придут дожди и похолодание. Температура воздуха снизится до +18 - +23 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, начиная с пятницы температура воздуха в центральных регионах России будет на 1-2 градуса ниже нормы. Также в конце следующей недели весьма вероятны кратковременные дожди.
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Александр Бойцов