Синоптик Вильфанд предупредил о повышении пожарной опасности в Подмосковье

Фото: Мособлпожспас
В Московской области к концу рабочей недели уровень пожарной опасности вырастет до четвертого, высокого. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в 16 регионах России, в том числе в Курской, Тамбовской, Ростовской, Томской областях, Крыму, Коми и других.
Есть высокие риски возникновения лесных пожаров также в Чувашии, Татарстане, Крыму, Туве, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Томской, Иркутской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.
Роман Вильфанд предупредил, что нужно очень осторожно обращаться с огнём на пикниках.
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Есть высокие риски возникновения лесных пожаров также в Чувашии, Татарстане, Крыму, Туве, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Томской, Иркутской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.
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Лора Луганская