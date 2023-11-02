Синоптик Вильфанд предупредил об экстремальной зиме

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Этой зимой жителей России ждут экстремальные температурные перепады.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Но в целом зима ожидается теплой.
По словам Вильфанда, в столице часто будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов.
Ранее сообщалось, что на всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил Роман Вильфанд.
В Центральной части России пройдут сильные дожди, ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.
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«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — рассказал синоптик.
Ранее сообщалось, что на всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил Роман Вильфанд.
В Центральной части России пройдут сильные дожди, ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.
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Мария Фирсова