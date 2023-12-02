Синоптик Вильфанд предупредил россиян о приближении аномальных холодов

Фото: istockphoto/Leonid Ikan
Большую часть жителей России в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. В отдельных регионах морозы могут достигать 40 или даже 50 градусов.
Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку, считает специалист. На Таймыре и в Эвенкийском округе Красноярского края морозы будут доходить до 35-42 градусов, а в традиционных районах холода Якутии температура воздуха может опуститься до минус 54 градусов, заключил Вильфанд.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд: Погода в декабре будет соответствовать архангельскому январю
Синоптик Цыганков заявил о хорошей субботней погоде в Москве
Вильфанд: Шторм в Крыму был самым мощным за всю историю наблюдений
Александр Бойцов