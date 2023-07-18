Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы в конце июля

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На Москву надвигаются сильные дожди и ветра. Ожидается, что ливень задержится в столице до 19 июля. Стоит ли ждать москвичам тёплой погоды после этого, «Радио 1» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в течение ближайшей недели погода будет преимущественно ниже нормы на два-три градуса.
При этом, синоптик подчеркнул, что сильных дождей на территории региона в ближайшее время больше не ожидается.
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«Вечером завтра осадки существенно уменьшатся, послезавтра будет уже практически без осадков. В последующие дни недели ожидаются только небольшие кратковременные дожди, но температура понизится, потому что воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, будет облачность, температура будет около 20 градусов. Для второй половины июля – это прохладно», — сказал Роман Вильфанд.
«Такая обстановка у нас сохранится до 28 июля, дальше идут уже вероятные прогнозы, возможно, там постепенно начнёт повышаться», — заключил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова