Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждёт москвичей в начале осени

Фото: istockphoto/Aniriki
В начале осени в столице установится красивая и тёплая погода.
Об этом 26 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Во вторник, по прогнозам, небольшой дождь с температурой до +19, а к среде потеплеет до +24. В конце недели столбик термометра может подняться до +26.
При этом неделя может сопровождаться небольшими дождями.
Читайте также:
Метеоролог Надежда Точенова заявила, что первые заморозки в столицу придут не ранее конца августа
Психолог Кичаев: Чтобы избежать депрессии осенью – надо хорошо отдохнуть летом
Перечислены лучшие для поддержки иммунитета осенью овощи
«Красивой погодой завершается лето, и, по предварительным расчетам, начинается осень. Температурный фон выше нормы примерно на один градус», —сообщил Вильфанд «РИА Новости».
При этом неделя может сопровождаться небольшими дождями.
Читайте также:
Метеоролог Надежда Точенова заявила, что первые заморозки в столицу придут не ранее конца августа
Психолог Кичаев: Чтобы избежать депрессии осенью – надо хорошо отдохнуть летом
Перечислены лучшие для поддержки иммунитета осенью овощи
Мария Фирсова