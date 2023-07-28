Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

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В субботу, 29 июля, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.
В воскресенье погодные условия вновь резко изменятся, отмечает Вильфанд в беседе с RT. Температура воздуха прогреется до +23… +25 градусов, ожидается малая облачность, без осадков.
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