Синоптик Вильфанд спрогнозировали жару, как в Турции, на российском юге

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.
По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.
Синоптик прогнозирует, что аномальная жара установится в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.
Ранее сообщалось, что будущие выходные и начало следующей недели будут последними днями в столице, подходящими для купания на открытом воздухе.
Со вторника температура воздуха и воды в Москве и Подмосковье начнёт снижаться.
К середине будущей недели вода охладится до 18-19 градусов. Вместе с этим задует северо-западный ветер в 6-11 м/с. По словам Вильфанда, нынешний купальный сезон в Москве и Подмосковье можно считать продолжительным, хоть и с перерывами.
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«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов», —сообщил Роман Вильфанд.
Ранее сообщалось, что будущие выходные и начало следующей недели будут последними днями в столице, подходящими для купания на открытом воздухе.
Со вторника температура воздуха и воды в Москве и Подмосковье начнёт снижаться.
«Понедельник - последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам эксперта, сейчас температура воды в водоёмах равняется примерно 20-22 градусам. В субботу и воскресенье прогнозируется тёплая погода - до +26 градусов.
К середине будущей недели вода охладится до 18-19 градусов. Вместе с этим задует северо-западный ветер в 6-11 м/с. По словам Вильфанда, нынешний купальный сезон в Москве и Подмосковье можно считать продолжительным, хоть и с перерывами.
«До 20 августа - это хороший показатель»,-заключил эксперт.Читайте также:
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Мария Фирсова