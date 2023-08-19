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Синоптик Вильфанд спрогнозировали жару, как в Турции, на российском юге

19 августа 2023, 08:20

Фото: IStock/naumoid

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.
По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.
«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов», —сообщил Роман Вильфанд.

Синоптик прогнозирует, что аномальная жара установится в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что будущие выходные и начало следующей недели будут последними днями в столице, подходящими для купания на открытом воздухе.

Со вторника температура воздуха и воды в Москве и Подмосковье начнёт снижаться.

«Понедельник - последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам эксперта, сейчас температура воды в водоёмах равняется примерно 20-22 градусам. В субботу и воскресенье прогнозируется тёплая погода - до +26 градусов.

К середине будущей недели вода охладится до 18-19 градусов. Вместе с этим задует северо-западный ветер в 6-11 м/с. По словам Вильфанда, нынешний купальный сезон в Москве и Подмосковье можно считать продолжительным, хоть и с перерывами.

«До 20 августа - это хороший показатель»,-заключил эксперт.
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#погода
#синоптики
#жара
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В ООН считают экстремальную жару нормой
19 августа 2023, 08:42

Фото: iStock/Chalabala

Всемирная метеорологическая организация называет экстремальную жару новой нормой.
Всемирная метеорологическая организация, которая является специализированным учреждением ООН, сообщила, что экстремальную жару, которая установилась в июле и августе в нескольких регионах Северного полушария, нельзя считать неожиданностью.
 
«Это новая норма, и это не является неожиданностью», —заявил на брифинге в Женеве эксперт ВМО по климату Альваро Силва.
По его словам, частота и интенсивность данных явлений как волны тепла и сильные осадки, выросли за последние десятилетия. Деятельность человека стала основной причиной изменения климата.
 
Прошлый месяц оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В августе также сохранится неблагоприятная погода. Об экстремальной жаре предупреждают европейские метеослужбы, в их числе Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Польша, Хорватия, Франция и Швейцария.
 
Метеослужба Франции прогнозирует температуру до +40 градусов в южных районах страны. Швейцарские метеорологи сообщают, что на большей территории страны установится температура от +33 до +35 градусов. В марокканском Агадире зафиксирован национальный температурный рекорд в +50,4 градуса. Турция также бьёт рекорды: там 49,5 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.

По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.

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#жара
#климат
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В Минобороны сообщили о создании отечественного смартфона, который заменит зарубежные аналоги
19 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Pinkypills

Россия в конце нынешнего года может получить смартфон, который полностью заменит зарубежные аналоги.
Замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин сообщил, что российский смартфон, который сможет полностью заменить функционал иностранных устройств, возможно, появится в России к концу текущего или началу 2024 года. 

По словам Лишина, на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» продемонстрировали ряд смартфонов, близких к полному функционалу.

К концу 2023 — началу 2024 года «мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства»-считает полковник Лишин. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в Сети появились первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Он получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил в эфире «Радио 1», что России такой проект не подходит.

Специалист сравнил новую модель с российской операционной системой «Аврора», отметив, что «РОСА Мобайл» отстаёт на восемь лет.

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#смартфон
#россия
#минобороны рф
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Эксперт Ульянов дал советы по запоминанию сложных паролей
Эксперт Ульянов рассказал, как упростить запоминание сложных паролей
19 августа 2023, 06:23

Фото: iStock/ipuwadol

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов дал рекомендации по выбору и запоминанию сложных паролей. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение не случайным наборам цифр, букв и знаков, а парольным фразам — например, сточки из песни или книги. Это упростит запоминание даже длинных паролей, добавил Ульянов.

«Важно найти баланс между длиной пароля и удобством его использования. Хорошая рекомендация в этом плане — использование парольных фраз. То есть у вас пароль должен состоять не из случайной «абракадабры» из букв и символов, а из логической фразы. Например, строчки из песни или литературного произведения», — цитирует издание слова собеседника.

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#советы
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В Центральной России завершается купальный сезон
Вильфанд: купальный сезон в Центральной России завершается
19 августа 2023, 04:04

Фото: istockphoto / Goami

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что последние дни, когда в Центральной России можно будет комфортно купаться, настанут на ближайших выходных и в понедельник, 21 августа.
«Сезон купания подходит к концу. На этой неделе ожидаются кратковременные осадки. Температура воды больше не будет превышать 18 градусов, поэтому понедельник станет последним днем, когда можно будет комфортно плавать», — заявил Вильфанд.
Метеоролог также отметил, что тепло сохранится в южных районах Центрального федерального округа. В ближайшие дни дневные температуры в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях будут колебаться в пределах 28-32 градусов выше нуля, подытожил собеседник агентства.

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#подмосковье
#температура
#осадки
#тепло
#человек
#метеоролог
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В России расширили категории медработников, получающих специальные соцвыплаты
19 августа 2023, 00:27

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В России расширили перечень категорий медработников, получающих специальные соцвыплаты. Об этом пишет RT со ссылкой на правительство РФ.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что в данный список также включены медработники с высшим немедицинским образованием.

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#программа
#медработники
#рф
#социальные выплаты
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На Украине вручили повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру
В СПЖ сообщили о вручении повесток участникам крестного хода в Почаевскую лавру
19 августа 2023, 00:14

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Христианам, приехавшим в Свято-Успенскую Почаевскую лавру для участия в крестом ходу, военные вручают повестки. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Отмечается, что сотрудники военкомата дежурили в селе Должок около храма Рождества Богородицы и у кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском, так как верующие оттуда отправлялись в Почаев.

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#крестный ход
#украина
#военком
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Лучшего лесного пожарного России определят в Московской области
18 августа 2023, 22:58

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковном Софрине 5-8 сентября проведут IX Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный 2023». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мастерство и сноровку на соревнованиях продемонстрируют профессионалы охраны лесов и работники добровольческих организаций России, а также представители иностранных государств. Второй год подряд конкурс будет проходить с международным участием», – говорится в сообщении.
Подмосковье на конкурсе будет представлять начальник лесопожарной станции первого типа «Талдом», специалист лесного хозяйства Максим Рябов. В пошлом году он участвовал в федеральном конкурсе «Лучший лесной пожарный 2022».

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#комлесхоз мо
#пожарные
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#природные пожары
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Под Можайском снесли два аварийных больничных здания
18 августа 2023, 22:02

Фото: Минимущество МО

В Можайском городском округе снесли два аварийных объектов. Ликвидированы отжившие своё здания в населённых пунктах Тропарёво и Уваровка. Об этом сообщает издание «Можайск. Новая жизнь».
В селе Тропарёво находился старый корпус Можайской центральной районной больницы, который построили ещё в 1917 году. Более 10 лет здание не эксплуатировалось и находится в полуразрушенном состоянии. Строительство нового не потребуется.
 
Здание в рабочем посёлке Уваровка площадью 480 кв м было построено в 1962 году и тоже использовалось в медицинских целях. Освободившиеся участки будут облагорожены.
 
В этом году Министерство имущественных отношений региона приняло решение о сносе шести аварийных объектов, расположенных в городских округах Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы и Можайск.

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#можайск
#подмосковье
#московская область
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Бюджет Подмосковья за семь месяцев пополнился на 19 млн рублей «мусорных» штрафов
18 августа 2023, 21:09

Фото: Минэкологии МО

В бюджет Московской области за семь месяцев взыскано 19 млн рублей штрафов за незаконный сброс мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
Для поимки нарушителей и составления административных материалов используют современные комплексы фото-видеофиксации с искусственным интеллектом. Они помогают в работе инспекторам регионального надзора в сфере экологии и содержания территорий, сотрудникам ДПС и участковым полиции.
«С нелегалов взыскивают административный штраф в размере от 3 до 250 тыс рублей. Сумма зависит от того, является нарушитель физическим или юридическим лицом. Промежуточный итог – за семь месяцев работы в бюджет Московской области взыскано 19 млн рублей «мусорных» штрафов, назначенных посредством видеофиксации нарушений», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что в Московской области вопрос борьбы с нелегальными перевозчиками бытового и строительного мусора находится на особом контроле. Мероприятия по поимке злостных нарушителей будут продолжены. 

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