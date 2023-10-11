Синоптики назвали последний тёплый день Москве и области

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Температура воздуха в Москве и Московской области будет постепенно повышаться в течение всей недели, а в последний день, воскресенье, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Meтeo» Александр Шувалов.
По словам специалиста, в четверг в московском регионе ожидается дождь и тёплый ветер, дневная температура поднимется до 12… 13 градусов. В пятницу и субботу синоптик ожидает небольшой спад тепла на один-два градуса, но при этом, солнечную погоду.
Синоптик подчеркнул, что почти во всех регионах России погода возвращается к нормальным показателям.
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«А уже в воскресенье воздух может прогреться до 15… 17 градусов. Это будет последний тёплый день, на подходе холодный арктический фронт», — заметил Александр Шувалов.
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Екатерина Шмакова