Радио1
Главная / Новости / Общество/ Синоптики назвали последний тёплый день Москве и области

Синоптики назвали последний тёплый день Москве и области

Синоптик Шувалов: в воскресенье ожидается до 17 градусов тепла
11 октября 2023, 13:13
Фото: IStock/puflic_senior

Фото: IStock/puflic_senior

Температура воздуха в Москве и Московской области будет постепенно повышаться в течение всей недели, а в последний день, воскресенье, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Meтeo» Александр Шувалов.
По словам специалиста, в четверг в московском регионе ожидается дождь и тёплый ветер, дневная температура поднимется до 12… 13 градусов. В пятницу и субботу синоптик ожидает небольшой спад тепла на один-два градуса, но при этом, солнечную погоду.
«А уже в воскресенье воздух может прогреться до 15… 17 градусов. Это будет последний тёплый день, на подходе холодный арктический фронт», — заметил Александр Шувалов.

Синоптик подчеркнул, ​что ​почти во всех регионах России погода возвращается к нормальным показателям.

Читайте также:

Автоэксперт Осипов дал советы по правильному выбору зимней резины

Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности

Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря
#дождь
#температура
#ветер
#воздух
Читайте нас в
Физик Богачёв заверил, что магнитных бурь не будет в течение нескольких недель
11 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/rasslava

Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв прокомментировал солнечную активность в октябре, отметив, что спокойствие продлиться в течение нескольких недель.
«Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было. <…> Затишье на Солнце продлится ещё в течение одной-двух недель. Не только сейчас бурь не будет, но и в ближайшие две недели Солнце будет спокойным», — пояснил в беседе с RT Богачёв.

Он напомнил, что ещё в сентябре некоторая активность на Солнце наблюдалась, а в октябре она спала.

Читайте также:

Daily Star: Солнечная буря обрушится на Землю и вызовет «интернет-апокалипсис»

«Известия»: Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня

Гелиобиолог Бреус объяснила влияние космической погоды на здоровье
 
#солнце
#взрыв
#магнитные бури
#космос
#наука
Читайте нас в
Депутат Лантратова заявила о важности уроков домоводства в школах
11 октября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/Iana Pronicheva

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что уроки домоводства для школьников действительно важны в практическом плане.
«Раньше были уроки труда, где детей учили что-то делать своими руками, а потом в программе оставили лишь теоретическую часть — уроки технологии. <…> Важно добиться, чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами — чтобы мальчиков учили забивать гвозди, делать что-то по дому, а девочек — шить, вязать, готовить. Это в целом и есть домоводство», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров выступил с инициативой вернуть уроки домоводства в российские школы. Он объяснил, что подобные уроки развивают практические навыки детей и являются крайне полезными для школьников.

Читайте также:

Председатель АИДТ Ветров предложил возродить уроки домоводства в школах

Для подмосковных школьников открыли бесплатные курсы по веб-дизайну

Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября
 
#дети
#школы
#уроки
#технологии
Читайте нас в
Пенсионерка из Серпухова перевела мошенникам 1 миллион рублей
11 октября 2023, 14:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове в дежурную часть обратилась 65-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
По её словам, на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Девушка представилась сотрудницей из отдела безопасности банка и уверила старушку, что с её счета «мошенники пытаются снять деньги» и их нужно перевести на другой «безопасный» счет, чтобы «избежать кражи».


Следователь серпуховского МВД в ходе проверки установил, что неизвестные лица ввели в заблуждение пожилую женщину и выели с её счета 1 млн рублей. через программу удаленного доступа.


Стоит отметить, что злоумышленники настоятельно рекомендовали пенсионерке никому не сообщать о звонке со стороны банка.


Следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также:


В серпуховском районе Весенний благоустраивают дороги

В Серпухове началась профилактика заболеваний рака молочной железы

В Серпухове взрослые пациенты теперь могут сделать энцефалограмму
#деньги
#проверки
#мошенники
#кражи
#уголовное мошенничество
#подмосковье
#серпухов
Читайте нас в
Размер маткапитала в 2024 году увеличат: как обналичить выплату
Сумма маткапитала на первого ребенка составит 631 тысячу рублей в 2024 году
11 октября 2023, 14:04

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Материнский капитал на первого ребенка в 2024 году будет проиндексирован. Редакция «Радио 1» расскажет о размере выплаты и о том, на какие цели ее можно потратить.

Материнский капитал 2024


Материнский капитал стал выплачиваться в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на выплаты могли претендовать семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 1 января 2020 года материнский капитал начал выдаваться при рождении первенца.

В 2024 году сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка – около 834 тысяч рублей. Об индексации выплат сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.


Материнский капитал: индексация 2024


В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей, а на второго – 779 тысяч рублей. По словам министра труда РФ Антона Котякова, прирост составит 44 тысячи рублей в случае рождения первенца и 58 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Проект трехлетнего бюджета страны предусматривает выплаты в размере 4,4 трлн рублей в течение 2024-2026 годов. Прежде премьер министр России Михаил Мишустин заявил, что приоритетным направлением для страны является поддержка семей с детьми.

 


На что можно потратить материнский капитал


Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, погашения кредитов за квартиру или дом, строительства или реконструкции жилья, учебу ребенка, на адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов. Выплату можно потратить на установленные законом цели единовременно или частями.
 
120 тысяч подмосковных семей воспользовались материнским капиталом
120 тысяч подмосковных семей воспользовались материнским капиталом

Куда нужно обращаться, чтобы начислили маткапитал?

 
С 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется после регистрации новорожденного автоматически. Информация о получении выплаты отображается в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Как обналичить материнский капитал 


Законного способа для обналичивания материнского капитала не существует. Мошенники придумывают различные схемы, обещая обналичивание выплаты «по закону», однако это уловка, на которую злоумышленники идут ради получения собственной выгоды. 

Семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, могут получить часть материнского капитала в виде выплат на карту, которые будут приходить ежемесячно. Однако существует условие, при котором такие выплаты станут возможны: доход каждого члена семьи не должен превышать 2-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения.
  
Читайте также:

Мурашко сообщил, сколько тратится на обеспечение лекарствами больного ребёнка

Назван срок запуска в РФ льготной ипотеки под 5%

Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе
#ребёнок
#выплаты
#демография
#госуслуги
#семьи
#материнский капитал
#маткапитал
#информация
#индексация
#прожиточный минимум
Читайте нас в
Стала известна личность второго погибшего в Израиле россиянина
Уроженец Челябинской области погиб в Израиле при атаке боевиков ХАМАС
11 октября 2023, 13:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вторым погибшим россиянином в Израиле при атаке боевиков стал уроженец Челябинской области Давид Лысцов. Ему было 35 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, Лысцов был сотрудником службы безопасности, которая работала на фестивале Nature Party, где боевики ХАМАС убили 260 человек. Он спас своих четырех сослуживцев, а сам погиб.

Он переехал в Израиль еще 20 лет назад по программе репатриации. Там он создал своё охранное агентство. Жил мужчина в городе Кирьят-Ям в отдалении от боевых действий. Однако в день атаки он работал фестивале, обеспечивая безопасность участников. В момент нападения он пытался вывезти своих сотрудников в автомобиле в безопасное место, однако был застрелен. Остальные остались живы.

В Израиле у погибшего россиянина также проживает бывшая жена и сын. В ноябре ему должно было исполниться 35 лет.

Накануне стало известно, что в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска. Об этом РИА Новости сообщила его мать.
Сообщается, что погибший переехал в Израиль в 1992 году из Риги.


Читайте также:

«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля

Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян

Стало известно о гибели еще одного россиянина в Израиле
#израиль
#погибший
#безопасность
Читайте нас в
На Первом канале с 11 октября будет выходить «Шоу Вована и Лексуса».
11 октября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Первый канал начнет трансляцию программы «Шоу Вована и Лексуса». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вещателя. Первый выпуск покажут в полночь 11 октября.
«Шоу Вована и Лексуса» являет авторским проектом проектом Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Молодые люди прославились на весь мир благодаря свои пранкам. В выпусках шоу покажут новые звонки пранкеров, которые ранее зрители не могли слышать. Новое шоу на Первом осветит сложнейшие вопросы мировой политики в формате пранка.

«Их знаменитые видеозвонки мировым лидерам давно стали органичной частью реального политического процесса и порой даже формируют повестку», — сделала анонс шоу Первый канал.
Соведущей шоу будет журналист Евгения Черницкая. Темой премьерного выпуска станет расширение НАТО.

Среди участников шоу будут заместитель председателя Комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), политолог-американист Малек Дудаков и немецкий журналист-расследователь Томас Репер.

Читайте также: 

Киберпреступники начали собирать медданные россиян

Пенсионерка в три захода отдала мошенникам миллионы рублей

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей

#журналист
#писатель
#шоу
#блогер
#политолог
#люди
#нато
#рф
Читайте нас в
Учёные разработали нейросеть для создания искусственных сердечных клапанов
11 октября 2023, 13:50

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Российские учёные из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний совместно с иностранными коллегами разработали нейросеть, с помощью которой можно создавать искусственный сердечный клапан.
Отмечается, что проблема оптимизации формы и конструкции протезов для более долгой их службы сейчас актуальна по всему миру.

Так, теперь с помощью нейросети можно будет быстро подбирать характеристики протеза. Сначала программа-оптимизатор генерирует сочетания параметров клапана, данные отправляются нейросети, которая определяет лучшие характеристики и потом отправляет обратно программе, которая меняет параметры по алгоритму, и процесс повторяется до 2 тыс. раз до установления оптимального решения.

«Новые методы при проектировании медицинских изделий помогут улучшить качество устройств, ускорить процесс разработки и сократить стоимость их производства. Такое нововведение может обеспечить больший доступ пациентов к качественной медицинской помощи и стимулировать инновации в других областях медицинской науки», — отметил в беседе с RT руководитель проекта, к. т. н., завлабораторией новых биоматериалов НИИ КПССЗ Евгений Овчаренко.

Читайте также:

Учёные перечислили продукты, вызывающие зависимость

Шведские учёные нашли связь между приёмом противозачаточных таблеток и артритом

Ученые обнаружили новую причину долголетия
#инновации
#ученые
#наука
#здравоохранение
#здоровье
Читайте нас в
Холдинг «Газдром-медиа» назвал нового гендиректора Rutube
«Газпром-медиа»: новым гендиректором Rutube стал медиаменеджер Сергей Иванов
11 октября 2023, 13:44

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Генеральным директором видеохостинга Rutube назначен медиаменеджер Сергей Иванов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа».
Напомним, что ранее эту должность занимал Александр Моисеев, который уволился в связи с переходом на новое место работы. 

Уточняется, что Иванов также продолжает занимать должность директора по стратегическому развитию приложения Yappy.

В пресс-службе отметили, что в обязанности Сергея Иванова будет входить расширение функционала приложения, развитие сервисов для показа контента, а также проведение работы непосредственно с авторами предлагаемых видеоматериалов. 

Согласно статистике Mediascope, охват приложения возрос вдвое. Так, по сравнению с 1,2 млн человек в январе, в сентябре приложением воспользовались 2,5 млн зрителей. Также с начала текущего года на 29% увеличилось и число авторов контента.

Читайте также:

В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp в России

Хинштейн заявил, что в России пока нет достойной альтернативы YouTube

Роскомнадзор включил в реестр соцсетей платформы «Дзен», Rutube и Twitch
#приложения
#развитие
#видео
#интернет
Читайте нас в
Россияне ответили, что помогает бороться с осенней хандрой
Опрос: Россиянам помогают бороться с осенней хандрой фильмы и сериалы
11 октября 2023, 13:33

Фото: istockphoto.com/Andrii Zastrozhnov

Совместный опрос «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показал, что способствуют борьбе с осенней депрессией и хандрой россиян фильмы и сериалы.
Отмечается, что с помощью просмотров фильмов и сериалов борются с хандрой 37% респондентов, с помощью хобби —35%, общение с друзьями и родными помогает 33% опрошенных, вкусная еда — 32%, прогулки и занятия спортом — 29%, интересные книги — 24%.

Однако, как передаёт RT, 11% россиян признались, что осенью, наоборот, работают более эффективно, 39% отметили, что приступают к работе с новыми силами после отпуска, а 35% рады восстановлению рабочих процессов после низкой активности летом. 18% опрошенных вдохновляет красота осенних пейзажей природы.

В опросе поучаствовали 2,8 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Читайте также:

Названа самая частая причина увольнения россиян

Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян

Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян 
#опрос
#осень
#фильм
#россияне
Читайте нас в
Достижения.рф