Синоптики пообещали новую волну рекордного тепла в Москве и Подмосковье

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Тепло, которое наступило в Москве и Подмосковье закончится уже в четверг, но вернётся уже скоро. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. Понижение температуры начнется уже завтра с прохождением холодного фронта, в Москве выпадет небольшой дождь, на востоке области он будет умеренный и даже местами сильный. Но уже в воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.Читайте также:
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