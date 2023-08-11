Синоптики раскрыли, когда в Москву и Подмосковье снова придёт тепло

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Погода в московском регионе становится неустойчивой. Виной тому – южный циклон. Как рассказал «Радио 1» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, жителей Москвы и Подмосковья в предстоящую неделю ожидают грозы и тепло.
По словам синоптика, облачная погода, дожди разной интенсивности, а иногда и грозы жителям Московской области стоит ожидать в пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни будет бушевать ветер, но температура будет на уровне +25 градусов.
Специалист подчеркнул, что новой волны жары в 30 градусов жителям столичного региона ожидать не стоит.
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«В начале следующей недели похолодает, циклон заполнится и волна тепла, которую он усиливает своим выдвижением на север, рассыпемся, температура вернётся в рамки климатической нормы: в понедельник, вторник справедливо ожидать 22-24 градуса тепла. Затем на погоду будет влиять область повышенного давления, погода стабилизируется и температура вернётся к тёплым и очень тёплым значениям, и мы вправе опять рассчитывать на +25… +27 градусов», — сказал Леонид Старков.
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Екатерина Шмакова