Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осень

Фото: istock / Noppasin Wongchum
Сентябрь в этом году в европейской части России оказался предельно теплым. В Москве средняя температура за первый месяц осени практически на 3 градуса превышает норму. Сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Подобная погодная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.
В октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
Последние дни сентября также будут теплыми, 27 сентября температура воздуха прогреется до 21 градуса, 28 сентября ожидается 23 градуса.
Напоминаем, ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о росте заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями в осенний период и рассказал о мерах профилактики.
Читайте также:
Терапевт Кондрахин: Сейчас подходящее время для вакцинации от COVID-19 и гриппа
Последние дни сентября также будут теплыми, 27 сентября температура воздуха прогреется до 21 градуса, 28 сентября ожидается 23 градуса.
Читайте также:
Терапевт Кондрахин: Сейчас подходящее время для вакцинации от COVID-19 и гриппа
Онищенко спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 до конца года
Затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов
Алина Юрчак