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Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осень

Осенняя погода наступит в европейской части России в начале октября
26 сентября 2023, 22:54
Фото: istock / Noppasin Wongchum

Фото: istock / Noppasin Wongchum

Сентябрь в этом году в европейской части России оказался предельно теплым. В Москве средняя температура за первый месяц осени практически на 3 градуса превышает норму. Сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Подобная погодная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.
В октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

Последние дни сентября также будут теплыми, 27 сентября температура воздуха прогреется до 21 градуса, 28 сентября ожидается 23 градуса.


Напоминаем, ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о росте заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями в осенний период и рассказал о мерах профилактики.

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#температура
#ветер
#похолодание
#дожди
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Слёт студенческих отрядов в Клину собрал более 250 активистов
26 сентября 2023, 21:06

Фото: МИСК МО

Второй Слёт студенческих отрядов Московской области с участием более чем 250 активистов прошёл в оздоровительном комплексе «Горизонт» в Клину. Он включал конкурс профессионального мастерства и творческий фестиваль, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Подавшие заявки проходили несколько этапов заочного отбора, по итогам которого лучшие бойцы студенческих отрядов региона стали участниками очного этапа конкурса.
«Слёт студенческих отрядов Подмосковья – это первое большое событие после летнего трудового семестра. Ребята трудились на 33 объектах по всей России – в детских лагерях, на стройплощадках, в университетах, проводниками на железных дорогах. Всего в разных профессиях себя попробовали более 2 тыс студентов», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В конкурсе профессионального мастерства состязались отряды проводников, а также педагогические и сервисные. Молодые люди показать, чему они научились летом. Итоги конкурса подведут в декабре, во время официального закрытия трудового семестра.
 
Движение студенческих отрядов в Московской области стартовало в 2020 году. За время работы число участников движения превысило 3 тыс.
 
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Россиянам озвучили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2024/2025 учебном году
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
26 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/LuckyBusiness

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в следующем учебном году (2024/2025).
По русскому языку для поступления в высшее учебное заведение необходимо набрать минимум 40 баллов, а по математике – 39.

Сдающим обществознание необходимо набрать 45 баллов, а историю – 35 баллов.

Тем, кому для поступления необходим иностранный язык, нужно написать экзамен на 30 баллов. По информатике надо набрать 44 балла, по литературе и географии – 40, по биологии, химии и физике – 39 баллов. 

Ранее сообщалось, что в России с этого года возобновляется практика выдачи серебряных медалей в школах. Закон подписал президент Владимир Путин. В Минпросвещения отметили, что медаль будет выдаваться тем, кто сдал хотя бы один экзамен минимум на 60 баллов. 

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#егэ
#образование
#минобрнауки
#россия
#вузы
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Краевед рассказала о тайной комнате в Волоколамской библиотеке
26 сентября 2023, 20:16

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Центральной Волоколамской библиотеке есть комната, о существовании которой едва ли догадываются посетители. О ней рассказала заведующий сектором информационно-краеведческой работы Волоколамской библиотеки Галина Кулакова.
В комнате, по её словам, нет ни входа, ни выхода. А что скрывается за толстой, стеной многие десятилетия остаётся загадкой. 
«Часть цокольного этажа старинного здания библиотеки построили в 1914 году по проекту архитектора Александра Таманяна. Единственное отверстие, ведущее в застенки, – это труба, вероятно предназначавшаяся для вентиляции. Разрешения на снос или изменение конструкции стены нам не дали, поэтому никто за многие десятилетия не мог заглянуть внутрь», – рассказала Кулакова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Сплошная стена проходит по всему периметру здания. Сотрудники библиотеки не раз пытались узнать у местных старожилов, что находилось там ранее, но никто этого не помнит. Самые популярные местные легенды гласят, что там хранилось золото партии или были застенки НКВД. Однако никаких подтверждений этих теорий найдено не было.
 
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В Волоколамском округе до конца года откроют семь детских площадок 


#волоколамск
#история
#библиотека
#подмосковье
#московская область
#здание
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В Волоколамском округе до конца года откроют семь детских площадок
26 сентября 2023, 18:53

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе в этом году откроют семь новых детских площадок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Состоялось торжественное открытие одной из них, расположенной на пересечении улиц Академической и Южной у домов 26, 28 и 30.
Детский игровой комплекс установлен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Место выбрали жители.

Также в округе появится ещё шесть детских площадок, выполненных по муниципальной программе. Они будут расположены в сёлах Болычево и Ильинское, деревнях Стеблево и Шишково, в рабочем посёлке Сычёво и в городе Волоколамске на ул. Элеваторской.  

Площадки оборудуют развивающими и спортивными элементами, травмобезопасным резиновым покрытием.

Все работы по установке площадок планируют завершены до 1 октября.
 
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#волоколамск
#площадки
#детская площадка
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Режиссер БДТ найден мертвым в лесу: загадочные обстоятельства его гибели
Тело режиссера Александра Никанорова обнаружили в лесу под Санкт-Петербургом: подробности
26 сентября 2023, 18:51

Фото: iStock/Aroma photography

24 сентября в Ленинградской области было обнаружено тело пропавшего актера и режиссера петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александра Никанорова. Его исчезновение стало для близких неожиданностью, а обстоятельства смерти до сих пор не установлены. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о гибели режиссера и что о его смерти говорят коллеги.

Режиссер БДТ пропал


40-летний режиссер Александр Никаноров вышел из дома вечером 21 сентября. Он уехал на велосипеде в неизвестном направлении, о своих планах предварительно никому не сообщал.
Родственники мужчины стали разыскивать режиссёра через сутки после пропажи. В сети были опубликованы его фотографии с описанием особых примет и одежды, в которой мужчина ушел из дома. Правоохранительные органы распространили поисковую ориентировку, а к обследованию местности  присоединился спасательный отряд  «Лиза Алерт».
Издание «Фонтанка» прежде сообщало, что Никаноров перестал выходить на связь в день пропажи. Отследить передвижение режиссера удалось по уличным камерам видеонаблюдения. 21 сентября в 15:47 он был замечен на вокзале в Токсово, после чего зашел в несколько магазинов, затем сел на велосипед и скрылся, далее его следы теряются.

Режиссер БДТ Александр Никаноров найдет мертвым


Через три дня после пропажи тело режиссера Никанорова было обнаружено в лесу, недалеко от станции Токсово, где мужчина был замечен на записи камер видеонаблюдения последний раз. Труп обнаружил местный лесник. Приметы и одежда погибшего совпадали с поисковой ориентировкой.

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Причины смерти режиссера БДТ


Причины смерти режиссера до сих пор остаются неустановленными. На следующий день после пропажи Никанорова, проживающая с ним девушка сообщила, что нашла в квартире странную записку, в которой он просит никого не винить в его смерти. Однако версия смерти по собственной воле исключена до заключения медицинской экспертизы. 

Коллеги режиссера БДТ прокомментировали новость о его смерти


Коллеги Александра Никанорова обеспокоились тем, что он не явился на репетицию в день пропажи режиссера. Артист Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Виктор Бугаков сообщил, что ранее не было такого, чтобы Никаноров пропускал подготовку к мероприятиям. Коллега режиссера Дарья Кулак также оказалась шокирована новостью о его пропаже и отметила, что у режиссера строилась хорошая карьера и он не пропускал репетиции прежде. 

В связи со смертью Никанорова, соболезнования выразила пресс-служба театра, где служил погибший режиссер и актер. Там сообщили, что не могут поверить в его гибель. В пресс-службе также рассказали, что многие сотрудники театра отозвались на новость о пропаже режиссера и отправились на его поиски.
 
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#поиски
#режиссёр
#мужчина
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Таксист из Кемерова некоторых пассажиров возит бесплатно
26 сентября 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Кемерове водитель такси решил по собственной инициативе предоставить право бесплатного проезда по городу педагогическим работникам. К такому решению он пришел, разговорившись однажды во время поездки со школьным учителем.
По словам мужчины по имени Константин, ранее он и не предполагал, как низко оплачивается труд педагогов. Кроме учителей, он решил также бесплатно возить воспитателей детских садов и преподавателей высших учебных заведений. 

«Ведь преподаватель — это тот, кто создает наше будущее! Почему в России их труд так низко оплачивается?» — удивлялся Константин в разговоре с корреспондентом сетевого издания ngs42.ru.

Он говорит, что такие «благотворительные» поездки совсем не обременительны для его кошелька, потому что учитель может себе позволить сесть в такси крайне редко, в случае самой настоятельной необходимости. А так он может хотя бы немного помочь от себя работникам педагогической сферы.

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#учитель
#такси
#труд
#будущее
#мужчины
#поездки
#преподаватель
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Более 2 тыс подмосковных предпенсионеров подали заявки на переобучение
26 сентября 2023, 18:34

Фото: Istockphoto / insta photos

В Подмосковье свыше 2 тыс людей предпенсионнного возраста подали заявки на прохождение переобучения, а более 1,2 тыс уже завершили его. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Жители региона старше 50 лет – самые активные участники программы бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Демография». Самые востребованные на сегодня профессии – IT и программирование, психология и педагогика, сервис и услуги», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Стать участниками программы переобучения могут не только предпенсионеры, но и женщины в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, неработающие матери с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники спецоперации и другие.   
 
Выбрать программу переобучения можно на портале «Работа России» по ссылке
 
Получить услуги Центра занятости населения и проконсультироваться по возникающим вопросам можно по телефону 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб.6). 

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#минсоцразвития мо
#пенсионер
#обучение
#подмосковье
#московская область
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Авиаэксперт Герасимов объяснил расширение данных о пассажире безопасностью
26 сентября 2023, 18:32

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Заслуженный адвокат РФ, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что расширение перечня данных о пассажире при бронировании авиабилетов нужно больше правоохранительным органам.
«Для авиаперевозчика наличие или отсутствие этих данных не имеет значения. Но как элемент допконтроля, это имеет место с точки зрения правоохранительной системы и фискальных органов. Наверное, это будет осуществляться с целью дополнительного контроля лиц, которые открыли себе иностранные банковские счета, но не сделали надлежащего уведомления об этом в соответствии с законодательством», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

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#россия
#аэроэкспрессы
#рейсы
#билеты
#пассажиры
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В Волоколамске во второй раз за год зацвела сирень
26 сентября 2023, 18:22

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В разных частях Волоколамского городского округа в эти дни наблюдается уникальное природное явление. Неожиданно в конце сентября там зацвели кусты сирени, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Так, например, жители улицы Мелиораторов уже второй раз за год любоваться цветением сирени у себя во дворах.  
«Это просто чудо! В первый раз вижу, чтобы осенью, второй раз за год расцвела сирень. Теперь это наша местная достопримечательность. Несколько раз в день приходим сюда любоваться этой красотой. Вдоль дороги стоят кусты с новыми почками и со дня на день должны распуститься», – рассказала местная жительница Инна Темлякова.  
На улице Заводской недалеко от одного из домов тоже зацвёл куст сирени. При этом аромат растения разносится по всей округе.

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