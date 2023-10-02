Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается вторая волна бабьего лета

Во дворце культуры «Октябрь» в городском округе Подольск 3 октября пройдет спектакль «Два клена».

Постановку представит театральный коллектив «Свеча», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца и рассказывает о материнской любви и дружбе. Зрителям расскажут историю о девушке, которой необходимо спасти своих братьев от Бабы-Яги.

Вход возможен по приобретённым билетам, которые можно купить во дворце культуры.

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