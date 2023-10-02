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Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается вторая волна бабьего лета

Синоптики пообещали вторую волну бабьего лета в столичном регионе с 11 октября
02 октября 2023, 13:19
Фото: iStock/puflic_senior

Фото: iStock/puflic_senior

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказали о том, когда стоит ожидать бабьего лета в столичном регионе. Об этом сообщает RT.
​​​​​Цыганков сообщил, что до воскресенья, 8 октября бабьего лета ожидать не стоит. В ближайшее время дневная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, а ночью плюс 6-8 градусов. По словам синоптика, в выходные, 7 и 8 октября, температура воздуха будет еще ниже.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что с 11 октября температура «пойдёт на поправку».


«В среду, 11 октября, температура пойдёт на поправку, то есть повышение температуры сначала с 10… 12 °С, а в дальнейшем — до 15 °С. Это будет вторая волна бабьего лета», — приводит слова синоптика RT.

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#солнце
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Зампред правительства МО Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса
02 октября 2023, 13:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Московской области начал работать новый сервис поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе  работают 5 сервисов для предпринимателей:
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023).

Пять шагов для экспорта — это сервис, который помогает предпринимателям выйти на зарубежный рынок.
Предприниматель по 5 простым шагам может получить 5 услуг: 
— Выбор страны;
— Подбор покупателей;
— Экспортный контракт;
— Подготовка товара к экспорту;
— Логистика.
«Самое главное для глав округов — организовать информирование бизнеса о подмосковных сервисах», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Нобелевскую премию по медицине получили венгерка Карико и американец Вайсман
02 октября 2023, 12:58

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Обладателями Нобелевской премии по медицине 2024 года стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США).
Лауреаты удостоены наград за разработку мРНК вакцин против коронавируса COVID-19.
 
Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ фонда Нобеля приглашать российского посла на церемонию вручения Нобелевской премии малодушием и недальновидностью. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

При этом пресс-служба Нобелевского фонда сообщала, что послы из России и Белоруссии вновь смогут присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Однако МИД Эстонии заявило, что это неправильное решение, и сделало акцент на необходимости продолжения изоляции россиян и белорусов на международной арене. После этого фонд Нобеля пересмотрел своё решение и отменил его.

Захарова заявила, что отмена принятого решения из-за мнения властей других государств – это «неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции».

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#ученые
#премия
#мир
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Почему стоит делать ремонт осенью и как на нем сэкономить
02 октября 2023, 12:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

С ремонтом в квартире рано или поздно сталкивается каждый владелец. Редакция «Радио 1» расскажет, в какое время года лучше проводить ремонтные работы и как сделать их более бюджетными.

Можно ли делать ремонт осенью

 
Вопреки убеждениям, что лучшее время для ремонта лето, многие затевают работы в квартирах осенью, что оказывается самым правильным вариантом. Одним из главных преимуществ ремонта в осеннее время года является доступность специалистов. Летом люди отправляются в отпуска, а зимой занимаются отопительными системами. Осенью специалисты более свободные. Вторым преимуществом выполнения ремонтных работ в это время года является его бюджетность. Производители и строительные магазины предлагают многочисленные скидки на товары для ремонта. Это обусловлено снижением спроса на товары. Кроме того, стоимость услуг мастеров также снижается. К дополнительному преимуществу относятся погодные условия, которые определяют комфорт работника, а также руководят процессом высыхания, застывания материалов и т.д.

 

Какие ремонтные работы сделать осенью


Внутренняя отделка


В это время года можно выполнять работы по внутренней отделке. Жара уже спала, а сильные морозы еще не наступили. Такие климатические условия помогут перенести запахи краски и другой химии, если нет возможности на время ремонта покинуть квартиру. Некоторые не решаются клеить обои осенью, так как опасаются повышенной влажности, которая может способствовать отклеиванию обоев. Специалисты советуют ставить окна на микропроветривание, что позволит обезопасить обои от порчи и предотвратить появление пузырей.

Большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками
Большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками

Реставрация мебели


Осень подходит для того, чтобы привести в порядок мебель. Ее можно покрасить, зашкурить, очистить и т.д. Если мебель покрывается лаком, ей нежелательны высокие температуры или попадание солнечных лучей. Достаточно обеспечить циркуляцию воздуха для просушивания мебели и смело можно оставить эти работы на осенний период.  

Смена интерьера


Для того чтобы обновить интерьер в квартире или доме, осень является самым подходящим временем года. В магазинах уже нет очередей, а стоимость мебели или материалов существенно снижается. На доставке мебели тоже можно сэкономить. Из-за отсутствия повышенного спроса, перевозчики снижают тариф. 

До скольки можно делать ремонт в квартире


Согласно Федеральному закону 13.07.2020 года N 52-ФЗ, шуметь в квартире нельзя в ночное время с 23:00 до 07:00. Однако существуют региональные нормативные акты, которые устанавливают иные пределы времени, в зависимости от особенностей региона. В Москве и Московской области действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», а также Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Согласно нормам, проводить ремонтные работы с использованием строительных приборов по воскресеньям и государственным праздникам теперь запрещено. По рабочим дням и субботам ремонт можно проводить с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00.

Однако существует исключение. Жители новостроек могут проводить ремонтные работы без перерыва в обеденное время в течение полутора лет после сдачи дома в эксплуатацию.

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#ремонт
#реставрация
#осень
#товары
#мебель
#жители
#строители
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В России стартовали экологические конкурсы с ценными призами
02 октября 2023, 12:39

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит разнообразные экологические конкурсы для всех желающих с призами.
Приглашаются люди для участия в конкурсе организаторов волонтерских посадок. В нем могут принять участие все россияне, достигшие совершеннолетия. Самые активные участники получат денежные призы. Конкурс проходит до 30 октября. Подробности можно узнать по ссылке.

Также уже в 12 российских городах прошли городские экологические праздники «Зеленая система». В рамках такого праздника проходят буккроссинги, фримаркеты, пункты раздельного сбора отходов, квесты, конкурсы и другие активности. Присоединиться к мероприятию можно до 1 ноября. Организовать праздник может каждый желающий, а самые активные могут получить до 40 тысяч рублей. Подробности по ссылке.
 
Кроме того, стартовал всероссийский конкурс волонтерских уборок «Зов природы». Он продлится до 18 ноября. Участники должны организовать уборку территорий с раздельным сбором отходов и могут получить призы. По правилам конкурса, нужно собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры для вторсырья. Победители получат благотворительный календарь, набор натуральной косметики и многоразовых бахил, экологичные джутовые мочалки. Подробные условия участия в конкурсе можно узнать здесь.

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#праздник
#акция
#праздники
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Андрей Воробьёв назвал Донецкую Республику приоритетным партнёром
02 октября 2023, 12:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал Донецкую Народную Республику приоритетным партнёром для регионального правительства.
«Донецкая Народная Республика также является для нас приоритетным партнером в части отдыха детей, решения проблем, связанных с бытом: тепло, вода, школы, мосты, дороги», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв отметил, что все эти вопросы имеют принципиально важное значение.

В свою очередь, Московская область активно помогает новым регионам восстановить разрушенные объекты инфраструктуры, чтобы местные жители как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#правительство
#совещание
#вкс
#днр
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В Раменском открыли обновлённую территорию сквера у ДК им. Воровского
02 октября 2023, 12:31

Фото: Минблаго МО

Территория сквера у Дома культуры имени Воровского в Раменском открылась для жителей после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Московской области.
«Это 12-й сквер, благоустроенный в этом году по программе обустройства зон отдыха в шаговой доступности. Всего в планах на текущий год - 16 подобных территорий. Оставшиеся четыре будут открыты до конца осени», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин
 
Вдоль сквера сформировали пешеходную аллею с центральной зелёной зоной, создали современную световую среду, установили камеры видеонаблюдения. Посажены деревья и изгородь из кустарника. Организовано две автомобильные парковки.
 
В сквере установили скамьи для отдыха, а в ближайшее время там появятся садовые диваны, урны, интерактивные стенды, городские качели, навесы со скамьями. 

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#благоустройство
#раменское
#скверы
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Стартовал отбор на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»
02 октября 2023, 12:18

Фото: iStock/goodmoments

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» открыло отбор участников Международного слёта потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».
Слёт состоится с 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
 
Участниками могут стать граждане РФ и других стран в возрасте от 18 лет, которые соответствуют критериям и прошли конкурсный отбор:
 
– прямые потомки граждан, участвовавших в освобождении Ленинграда от фашистской блокады или являлись жителями блокадного Ленинграда;
– волонтёры (сфера сохранения исторической памяти)
 
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ, затем подать заявку в разделе «Мероприятия» и после выполнить конкурсное задание.

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#конкурс
#ленинградская область
#санкт-петербург
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Воробьёв поручил включить отопление в образовательных учреждениях
02 октября 2023, 12:15

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что очень важно не допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам будет отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.
«Предлагаю рассмотреть и принять решение о запуске тепла там, где это необходимо в первую очередь», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#губернатор
#рф
#андрей воробьёв
#вкс
#совещание
#правительство
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Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Два клена»
02 октября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во дворце культуры «Октябрь» в городском округе Подольск 3 октября пройдет спектакль «Два клена».

Постановку представит театральный коллектив «Свеча», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца и рассказывает о материнской любви и дружбе. Зрителям расскажут историю о девушке, которой необходимо спасти своих братьев от Бабы-Яги.

Вход возможен по приобретённым билетам, которые можно купить во дворце культуры.

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