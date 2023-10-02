Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается вторая волна бабьего лета

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что с 11 октября температура «пойдёт на поправку».
«В среду, 11 октября, температура пойдёт на поправку, то есть повышение температуры сначала с 10… 12 °С, а в дальнейшем — до 15 °С. Это будет вторая волна бабьего лета», — приводит слова синоптика RT.
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