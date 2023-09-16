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Синоптики рассказали о похолодании в Москве

16 сентября 2023, 10:41
Фото: Istock/Oleg Elkov

Фото: Istock/Oleg Elkov

В субботу, 16 сентября, в российской столице ожидается погода без осадков и до плюс 18 градусов. Об этом РИА новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозам специалиста, утренние моросящие дожди в Москве долго не задержатся, их заберёт гребень скандинавского антициклона. По его словам, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19», ­– рассказал Леус.

По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.

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Российские бомбардировщики стали в разы опаснее
Российский бомбардировщик Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД
16 сентября 2023, 10:51

Фото: IStock/aarrows

Усовершенствованные российские бомбардировщики представляют еще большую угрозу. Об этом рассказали в российском министерстве обороны.
В ведомстве объяснили, что теперь на борту российского стратегического бомбардировщика Ту-160 установлены передовые крылатые ракеты Х-БД. Эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии более 6500 километров. Следует отметить, что до этого эти бомбардировщики были оснащены ракетами Х-101 с дальностью порядка 5500 километров.

О новом вооружении для этого самолета сообщили во время представления авиационной техники лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

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#ракета
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В Финляндии официально вступил в силу запрет на въезд российских машин
16 сентября 2023, 10:06

Фото: IStock/naumoid

С полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Уже въехавшие в страну российские машины должны покинуть её территорию в течение полугода. Ограничение касается всех легковых транспортных средств с числом мест менее 10.

Отмечается, что исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС, дипломатам, а также лицам, которые пересекают границу по гуманитарным соображениям.
 
Напомним, Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии.

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В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России
МЧС: В Ливию прибыли 50 спасателей РФ для ликвидации последствий наводнения
16 сентября 2023, 09:53

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России. Об этом сообщили представители ведомства в своем телеграм-канале.
«Российские специалисты Центра «Лидер» отправятся в город Дерна для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ», ­­— говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели оснащены всем необходимым для проведения поисково-спасательных работ: плавсредствами и водолазным оборудованием. В состав специалистов также вошли кинологические расчеты.

Напомним, 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган «Даниэль». Из-за стихийного бедствия рухнули две плотины, в связи с чем произошло наводнение. По последним данным, жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин поручил направить российских спасателей на место бедствия, чтобы помочь ликвидировать последствия.

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Президент МККК хочет встретиться с Путиным до конца года
Президент МККК надеется до конца года посетить Россию и встретиться с Путиным
16 сентября 2023, 09:44

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Россию. Об этом РИА Новости рассказала глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
По словам представителя организации, Мирьяна Сполярич надеется, что визит в Москву состояит до конца 2023 года. Также во время поездки в Россию она надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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#россия
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В Госдуме призвали отобрать деньги у футболистов на спецоперацию
Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды спецоперации
16 сентября 2023, 09:25

Фото: IStock/matimix

Отбирать деньги у российских футболистов и направлять их на нужды специальной военной операции (СВО) предложили в Госдуме РФ. С инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
Как передаёт РИА Новости слова парламентария, зарплата футболистам должна выдаваться путем раздела денег, которые болельщики отдали за билеты.
«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев.
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#футбол
#спецоперация
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В Крыму продадут квартиру Зеленских и других олигархов
В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов
16 сентября 2023, 08:37

Фото: IStock/Bigandt_Photography

В Крыму продали национализированные активы украинских олигархов. Всего было продано восемь конфискованных квартир.
По информации главы крымского парламента, Владимира Константинова, в ближайшем будущем планируется выставить на продажу около 100 имущественных объектов. В этот перечень входят как жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, так и объекты санаторно-курортного, торгового и коммерческого назначения. Общая сумма заключённых договоров купли-продажи на настоящий момент составляет более 815 миллионов рублей.
«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что эти сделки направлены на увеличение доходов крымской республиканской казны на более чем 800 миллионов рублей.

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#россия
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В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов
В трёх московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
16 сентября 2023, 08:22

Фото: IStoc/undrey

Более 30 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в ночь на 16 сентября. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписание».
По состоянию на 8.20 по московскому времени, во «Внуково» было задержано два рейса и три отменено. В «Домодедово» задержано 22 рейса, ещё один отменен. В «Шереметьево» задержано 12 рейсов.

О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

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#шереметьево
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#внуково
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#москва
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Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Умер российский актер Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты» и «Бригада»
16 сентября 2023, 03:56

Фото: iStock/Marat Musabirov

На 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов в социальной сети «ВКонтакте».
«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце», — написал Белов, не предоставив при этом подробностей о причинах смерти артиста.
Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Вячеслава Гришечкина включает в себя 167 кинокартин. Среди наиболее известных его ролей можно выделить участие в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада».

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Сотрудница полиции сбила женщину на переходе в Москве
Сотрудница полиции сбила женщину на переходе на юго-востоке Москвы
16 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/conejota

Как сообщает РИА Новости, сотрудница полиции предварительно сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Информацию об этом предоставила пресс-служба главного управления МВД России по столице.
Инцидент произошел вечером 14 сентября на Жигулевской улице. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Mazda оказалась в ситуации, где сбила женщину на пешеходном переходе. Отмечается, что в момент ДТП за рулем автомобиля находилась сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы. Она находилась в свободное от службы время и была трезвой.

Водитель вызвала скорую помощь, и пострадавшую госпитализировали. Сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

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