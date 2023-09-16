Синоптики рассказали о похолодании в Москве

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В субботу, 16 сентября, в российской столице ожидается погода без осадков и до плюс 18 градусов. Об этом РИА новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозам специалиста, утренние моросящие дожди в Москве долго не задержатся, их заберёт гребень скандинавского антициклона. По его словам, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
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«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19», – рассказал Леус.
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