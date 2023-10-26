Синоптики спрогнозировали в Москве 28 октября небольшой снег

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Приближающиеся выходные в Москве обещают быть пасмурными, ожидаются небольшие осадки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на синоптиков «Яндекс Погоды».
«В субботу, 28 октября, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет 2 градуса. Скорость ветра с утра составит 2 м/с, а вечером — 4 м/с. В воскресенье, 29 октября, ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет 1 градуса. Днем она поднимется до 2 градусов, а вечером опустится до 1», — говорится в публикации.
При этом самую тёплую погоду в выходные среди городов-миллионников можно ожидать в Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде — там воздух прогреется до 20 градусов.
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