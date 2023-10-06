Сыну Кадырова присвоили звание «Героя Чечни»

Фото: kremlin.ru
Сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни», об этом рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.
«Я с большим удовольствием поздравляю моего ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА, ВНУКА Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА цуьнан гIазот къобал дойла), АДАМА РАМЗАНОВИЧА КАДЫРОВА с присвоением высшего звания Чеченской Республики - Герой Чеченской Республики!», - прокомментировал ситуацию Делимханов.
Он также отметил, что Кадыров наизусть выучил Коран, отлично проявляет себя в учебе, интересуется языками и историей, а также достиг колоссальных успехов в спорте.
Читайте также:
Путин наградил старшую дочь Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Депутат ГД Делимханов: Кадыров поручил разобраться в деле о драке чеченского спортсмена в столичном ТРЦ
Кадыров: Чеченские бойцы нанесли удар по украинским наемникам на их территории
Евгения Парфентьева