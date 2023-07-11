Сирены оповещения включили в Сочи из-за резкого подъема уровня воды в реках

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Приостановили работу некоторые объекты Сочинского национального парка. В городе ожидаются обильные ливни, грозы, град и ураганный ветер. Возможны сходы селевых потоков. Купание на пляжах курорта временно запрещено. Спасатели просят туристов воздержаться от отдыха вблизи воды. Как считают специалисты-метеорологи, погода в районе Сочи начнет улучшаться только 13 июля. Пока действие штормового предупреждения продлено.
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