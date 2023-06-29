Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу

С началом теплой погоды, на линию экстренной помощи поступает много звонков сезонного характера: сообщения о граждан, потерявшиеся в лесных массивах и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.



С начала 2023 года на линию службы спасения поступило свыше 350 звонков о потерявшихся в лесах.







