Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу

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С началом теплой погоды, на линию экстренной помощи поступает много звонков сезонного характера: сообщения о граждан, потерявшиеся в лесных массивах и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
С начала 2023 года на линию службы спасения поступило свыше 350 звонков о потерявшихся в лесах.
Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона.
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