Система бронирования Leonardo восстановлена

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Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, сообщает компания «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.
«Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», - прокомментировали ситуацию представители «Аэрофлот».
Ранее у авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» наблюдались проблемы с системой регистрации пассажиров — в связи с глобальным сбоем в российской системе бронирования Leonardo. Пассажирам настоятельно порекомендовали приезжать в аэропорты заранее, чтобы не опоздать на рейс.
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