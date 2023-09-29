Систему безналичной оплаты питания проверил глава Реутова в гимназии

В гимназии подмосковного Реутова второй год функционирует система безналичной оплаты школьного питания, качество ее работы проверил глава муниципального образования Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Помимо внедрения новых образовательных программ и реализации инновационных проектов в школах, большое внимание уделяем качественному питанию, организации системы безналичной оплаты и наличию профессиональных поваров. Сегодня вместе с родителями учащихся гимназии проверили порядок предоставления питания через терминалы. В школьной столовой и в буфете установлено специальное оборудование, а с помощью карты родитель учащегося может отслеживать что именно ел ребёнок в школе и поел ли вообще. Уведомления о списании средств приходят на почту, а баланс пластиковой карты пополняется через Сбер (без процентов) или сайт питание.дети (3,4% комиссии)», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.В пресс-службе уточнили, что с 1 сентября 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в школах Реутова обновлено питание.
«С этого года обновили школьное питание – появились вареники и наггетсы. Из рациона школьников убрали консервированные продукты и манные пудинги. Кроме того, с 2019 года по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы установили тройной контроль в наших школах за питанием. Качество предоставления завтраков, обедов и полдников проверяют администрация школ, инспекторы через мобильной приложение «Проверки Подмосковья», а также родители через сервис «Родительский контроль», — подытожил Каторов.В пресс-службе также рассказали, что с 1 сентября все школы подмосковного Реутова перешли на новую информационную систему «Моя школа». Теперь ученикам открыт доступ к электронному дневнику, видеоурокам, библиотеке по школьной программе и другим возможностям.
«Кроме электронного журнала и дневника в новой информационной системе есть видеоуроки для подготовки к экзаменам, электронные книги по школьной программе, чаты и видеозвонки, портфолио ребенка и его рейтинг успеваемости. Благодаря «Моей школе» родители могут отследить геолокацию ребёнка и многое другое», — пояснил начальник Управления образования Иван Гетман.Читайте также:
Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей.
Воспитатель из Реутова купила квартиру по программе «Социальная ипотека».
В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира.
Алиса Сергиенко