Системы оповещения о ЧС могут вмонтировать в домофоны жилых домов

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Александр Куренков отметил, что такая система уже разработана. Она отличается простотой в использовании и дешевизной. К тому же может быть легко вмонтирована даже в самые примитивные домофоны. Ее использование позволит эффективно и оперативно оповещать людей о возникновении чрезвычайной ситуации. При совмещении домофона и системы оповещения необходимая информация быстро поступит буквально в каждую квартиру.
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