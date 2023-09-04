Ситибанк демонтирует банкоматы в России

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Ситибанк объявил о планах свернуть всю банкоматную сеть в России до конца текущего года. Соответствующая информация размещена на сайте кредитной организации.
По информации банка, решение о приостановки деятельности связано с введенными в отношении России санкциями. В прошлом году, представители компании уже оглашали намерение покинуть российский рынок и прекратить обслуживание клиентов на территории РФ.
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Анастасия Крестьянова