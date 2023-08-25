СК изъял «черные ящики» с места крушения бизнес-джета Пригожина

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff
Следственный комитет России сообщил, что с места крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области были изъяты бортовые самописцы.
Следователям удалось изъять бортовые самописцы. Все обнаруженные предметы и документы будут направлены на экспертизу. СКР заверил, что все версии случившегося будут отработаны.
Читайте также:
Следственный комитет назвал детали расследования крушения самолета Пригожина
Семья Пригожина подтвердила его гибель
Книга «Индрагузик» Евгения Пригожина выросла в цене в тысячу раз
Анастасия Крестьянова