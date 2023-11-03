СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

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Следственный комитет предъявил заочные обвинения бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе экс-премьеру страны Арсению Яценюку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, должность премьера Яценюк занимал с февраля 2014 года. Спустя несколько лет парламент признал работу его кабинета министров неудовлетворительной. О своем уходе Яценюк сообщил в апреле 2016 года.
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