СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

Гиперактивность — это один из составляющих диагноза, включенного в симптоматический комплекс синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Этот диагноз может вызвать трудности в обучении у детей. Анна Тимофеенко, руководитель службы психологической поддержки, поделилась своими рекомендациями для родителей, сталкивающихся с проблемами СДВГ или детьми, у которых возникают трудности с концентрацией внимания, в интервью «Известиям» 3 ноября.