СК расследует дело о русских секс-рабынях в Бахрейне

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Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы, сообщают «Известия». Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, обвиняемые арестованы, им грозят длительные сроки заключения.
Екатерина Романова, Раяна Рахаева, Амалия Леманн, Олеся Шампарова, Шариска Хачетлова и Марита Балкизова обвиняются Следственным комитетом республики в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия (ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).
По версии следствия, несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет (преимущественно — уроженок Кавказа) обманом заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла. Подавляющую часть секс-рабынь преступницы набирали себе в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане.
По сведениям «Известий» и их источника в спецслужбах, похищенные девушки занимались сексом с уроженцами Саудовской Аравии и Сирии, а также рядовыми и офицерами 5-го флота ВМС США, военная база которого как раз находится в Бахрейне.
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По версии следствия, несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет (преимущественно — уроженок Кавказа) обманом заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла. Подавляющую часть секс-рабынь преступницы набирали себе в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане.
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Артем Путинцев