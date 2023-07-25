СК РФ движется по пути либерализации уголовной политики

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Следственный комитет стал чаще применять для фигурантов уголовных дел меры пресечения, не связанные с лишением свободы, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«В нашей практике все чаще применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. За последние 5 лет их доля возросла на 29 процентов. Таким образом, Следственный комитет движется по пути либерализации уголовной политики», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.По словам главы СК, следователи всегда были приверженцами сбалансированного выбора уголовно-правовых мер воздействия. В том числе, в недавно нашумевших делах блогеров, не уплативших налоги в бюджет государства, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под арест.
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