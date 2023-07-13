СК РФ: В мопеде в Феодосии сработало взрывное устройство, заведено уголовное дело

Фото: iStock/blinow61
Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в крымской Феодосии.
Взрывное устройство сдетонировало в припаркованном во дворе мопеде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
В результате взрыва, ранения получили две женщины, которые находились рядом. Пострадавшие госпитализированы.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что детонация ВУ произошла 12 июля в 19 часов вечера. В мопеде, установленном во дворе многоквартирного жилого дома в Феодосии, находилась взрывчатка. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц.
Читайте также:
Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов
В Пакистане 5 человек погибли во время взрыва газа
На заводе «Промсинтез» в Самарской области прогремел взрыв
В результате взрыва, ранения получили две женщины, которые находились рядом. Пострадавшие госпитализированы.
Читайте также:
Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов
В Пакистане 5 человек погибли во время взрыва газа
На заводе «Промсинтез» в Самарской области прогремел взрыв
Анастасия Крестьянова