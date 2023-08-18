СК возбудил дело из-за нападения на журналистов канала «Россия 24» в Москве

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О произошедшем сообщалось 17 августа. Съемочная группа ВГТРК осуществляла свою профессиональную деятельность. Согласно редакционному заданию, журналисты должны были снять репортаж о соседях в одном из жилых домов столицы. Во время съемки, двое мужчин набросились на репортеров и применили физическую силу. По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело.
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