СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Светова*

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Напомним, ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.
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*Признан иноагентом на территории РФ.