СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России

Фото: сайт Кремля
В России до менее чем трех процентов замедлились темпы роста коррупционных преступлений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.
«Можно уверенно утверждать, что благодаря целенаправленной и эффективной работе, рост числа коррупционных преступлений в России снизился и не превысил трех процентов. Число раскрытых дел — 4,3 тысячи — аналогично показателям за соответствующий период прошлого года», — отметил он.Кроме того, Бастрыкин выразил уверенность в том, что взаимодействие с другими правоохранительными структурами приведет к постепенному снижению уровня коррупции.
Читайте также:
Начальник информационно-технического таможенного управления задержан за взятку в 25 млн рублей
Эксперт: в России не хватит спецслужб для ареста всех коррупционеров
«Это усилит коррупцию». Автоюрист оценил инициативу ужесточить контроль за машинами с неисправностями
Артем Кузьмин