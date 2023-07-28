СК заочно привлек к ответственности более 70 наемников из Грузии за службу на ВСУ

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Мамулашвили организовал в 2014 году легион по вербовке грузин для ведения боевых действий против ЛДНР. Более 70 человек осуществляли преступную деятельность в Донбассе. Их личности были установлены, им также предъявлено обвинение, сообщил СК РФ.
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