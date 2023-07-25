СК завел более трех тысяч дел за зверства Киева на Донбассе

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За девять лет конфликта Следственный комитете завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«За девять лет СК Российской Федерации возбудил 3 286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин.
Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом.
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