Скелет мальчика в памперсе и трупы собак в ванне: что многодетная мать сделала с детьми

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Накануне правоохранителям поступило сообщение об обнаружении останков троих маленьких детей. Скелеты были закутаны в одеяла и лежали на прежних спальных местах малолетних. О том, как мать расправилась со своими наследниками и как она жила в квартире с мертвыми детьми, расскажет редакция «Радио 1».
В Псковской области обнаружены останки детей
Задержанная рассказала о смерти своих детей
Задержанная правоохранителями многодетная мать Дарья заявила, что ее дети скончались в разное время во время сна. Дату рождения младшего ребенка подозреваемая вспомнить не смогла. Она рассказала, что родила мальчика дома и не стала оформлять какие-либо документы.
Всего у Дарьи пятеро детей. Ее пятилетняя дочь была передана органам опеки уже после произошедшего, а воспитанием 12-летнего сына занимается его бабушка, с которой он проживает. Прежде Дарья состояла на учете в правоохранительных органах. На нее неоднократно составлялись протоколы по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, однако в 2020 году женщина с учета была снята.
Трёхлетняя девочка утонула в ванне в Нижегородской области
Правоохранители установили, что частный дом, в котором были найдены останки ее восьмилетней дочери, женщина приобрела на средства материнского капитала, однако жилище было непригодным для проживания с детьми. После того, как умерла девочка, женщина переехала к своему сожителю в Великие Луки. Все дети у женщины от разных мужчин.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
В отношении матери, подозреваемой в убийстве собственных детей, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы занимаются выяснением причин гибели малолетних. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев многодетная мать из Псковской области проживала в квартире, где находились ее мертвые дети.
По основной версии следствия, задержанная могла заморить детей голодом.
Правоохранители продолжают выяснять подробности случившегося. Кроме останков малышей в квартире, где проживала семья, были обнаружены две мертвые собаки, которые лежали в углу ванной комнаты.
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Анастасия Крестьянова