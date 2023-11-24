Скелет мальчика в памперсе и трупы собак в ванне: что многодетная мать сделала с детьми

Накануне правоохранителям поступило сообщение об обнаружении останков троих маленьких детей. Скелеты были закутаны в одеяла и лежали на прежних спальных местах малолетних. О том, как мать расправилась со своими наследниками и как она жила в квартире с мертвыми детьми, расскажет редакция «Радио 1».