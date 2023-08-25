Склад хранения рыбной продукции построили в Домодедове

Объем инвестиций застройщика в реализацию проекта составил 45 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здание склада площадью более 1 тыс. кв. метров предназначено для хранения рыбной продукции в вакуумной упаковке. Для сохранения качества товара в помещении установлены морозильные камеры хранения. На объекте проведены необходимые инженерные коммуникации для организации рабочей деятельности. Создано 30 рабочих мест.





Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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