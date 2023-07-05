Склад металлопроката построили в Дмитровском округе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщиком проекта выступил ООО «Стандарт», инвестировавший в проект 25 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Склад объект площадью 1470 кв. метров предназначен для хранения сортового металлопроката: швеллера, арматуры и другого. Помещение оборудовано необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой. Объем хранимой продукции составляет порядка 40 тонн.
Реализация проекта помогла создать 7 рабочих мест.
Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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