Склад OZON в Истре восстановлен после пожара

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию склада № 3 онлайн-ритейлера OZON в городском округе Истра после его реконструкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступил ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1». В марте 2023 года ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1» получил разрешения на строительство двух складских зданий № 2 и № 3, общий объем инвестиций в реализацию проектов составляет более 3,5 млрд рублей.





Общая площадь восстановленного складского помещения составляет более 5,6 тысяч кв. метров. Он находится на территории многофункционального комплекса «Ориентир-Запад». В нем планируют хранить товары компании OZON.

Реконструкция складов позволит создать в Подмосковье 5639 рабочих мест.



Застройщиком выступил ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1». В марте 2023 года ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1» получил разрешения на строительство двух складских зданий № 2 и № 3, общий объем инвестиций в реализацию проектов составляет более 3,5 млрд рублей.

