Склад рекламных материалов построили в Воскресенске

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Площадь одноэтажного здания — 1060 кв. метров. Объект запроектирован в стальном каркасе с легкими ограждающими конструкциями стен и кровли. Застройщик планирует использовать складские площади для хранения рекламных материалов: полок, стоек, дисплеев и т.д. Реализация проекта принесла округу 8 новых рабочих мест.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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