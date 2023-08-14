Складской комплекс «Логистический парк «Томилино» возводит новое здание

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Площадь объекта составит более 7 тысяч кв. метров. Складское здание предназначено для сдачи в аренду — его подключат к системе круглосуточной охраны с пятью контрольно-пропускными пунктами, коммунальным сетям и дорожной инфраструктуре. Будет создано 50 рабочих мест.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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