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Скончалась народная артистка СССР Вера Василева

09 августа 2023, 09:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. Об этом сообщили в Театре Сатиры.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», - говорится на сайте театра.

При этом уточняется, что дата прощания будет известна позже.


Накануне также стало известно, что на 99-м году жизни скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова. Советская и российская актриса умерла в больнице, где около года находилась под присмотром врачей.

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#театр
#соболезнования
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Губернатор Севастополя Развожаев пресёк госзакупку автомобилей Citroën
09 августа 2023, 08:22

Фото: сайт Кремля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пресек госзакупку в лизинг автомобилей Citroën французского производства, а те, кто дал распоряжение о подобной закупке будут немедленно уволены.
Развожаев написал в своем Telegram-канале, что наткнулся на информацию об объявлении ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» о госзакупке в лизинг французского автомобиля Citroën. Стартовая цента составляет 12 млн рублей.
 
«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена», - заявил Развожаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. При этом он подчеркнул, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. 



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#автоваз
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ФНС опровергла наличие у нее черного списка блогеров
09 августа 2023, 07:35

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба опровергла наличие «черных списков»блогеров. Как пояснили представители ФНС журналистам РБК, для этого просто нет никакой необходимости.
«Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. <...> нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», — заявили налоговики.

Такая внутренняя система проверки, в частности, уже работает в сферах общепита, IT-индустрии, алкогольного рынка или оборота драгметаллов. Теперь же она распространяется и на блогосферу.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил, что некоторые российские блогеры могут столкнуться с вопросами от правоохранительных органов, если они уклоняются от уплаты налогов.

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#фнс
#блогер
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Минтруд: Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
09 августа 2023, 05:08

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Минтруд РФ подготовил проект президентского указа о выплате в 50 тысяч рублей всем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или же знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На портале нормативных актов 8 августа уже был опубликован соответствующий документ.
Данная единовременная выплата, по задумке Минтруда, будет приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться в декабре 2023 и январе 2024 годов.

Общая численность тех, кто был отмечен указанными медалью и знаком, составляет 62 598 человек — включая и тех, кто проживает за пределами РФ: в Литве, Латвии, Эстонии. Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Поэтому общие затраты бюджета с учетом расходов на доставку средств составят 3,14 миллиарда рублей.

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#блокада ленинграда
#выплаты
#минтруд
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Суд арестовал у Елены Блиновской новые счета, автомобили и моторную лодку
09 августа 2023, 04:42

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Пресненский суд Москвы в рамках дела о неуплате почти 1 млрд рублей налогов блогером и коучем Еленой Блиновской и ее супругом, наложил арест на новые счета и имущество обвиняемых. Об этом сообщает ТАСС.
Под арестом в качестве обеспечительной меры, в частности, оказались 12 счетов обвиняемой в банке «Тинькофф», Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке. Кроме того, арест наложен на 4 элитные иномарки Елены Блиновской (Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander), мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Напомним, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест.

Елена Блиновская разрыдалась на продлении домашнего ареста
Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.

По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.

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#суд
#москва
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CNBC: Глобальное потепление вскоре навсегда изменит вкус шампанского
09 августа 2023, 01:56

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Глобальное потепление может серьёзно повлиять на вкус шампанского, раз и навсегда изменив его. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Телеканал цитирует мнение экспертов английской винной сети Grape Britannia,которые заявили о том, что слишком сильное воздействие лучей ультрафиолета оставляет на виноградной лозе ожог, по силе воздействия схожий с человеческим. Это, разумеется, влияет и на вкус, и на крепость напитка. 

«С точки зрения вкуса вы можете заметить, что шампанское приобретает гораздо более зрелые характеристики», — отметил винный критик Том Хьюсон.

Воздействие экстремальных температур привело к тому, что во вкусе шампанского уже появились новые нотки — оно стало слаще, и теперь виноделам больше не нужно добавлять в игристое сахар. 

В компании LVMH (Moët & Chandon) cообщили, что уже работают над адаптацией производства игристых вин к изменяющимся климатическим реалиям.

Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.

Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим.

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#шампанское
#климат
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В Туле проверят утечку данных после появления флага Украины на сайте администрации
09 августа 2023, 00:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Проверка возможной утечки данных пользователей проводится после хакерской атаки на сайт администрации Тулы. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба тульской мэрии.
«Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта», — рассказал представитель администрации (цитата по «Интерфаксу»).

Хакеры атаковали сайт администрации Тулы в ночь на 8 августа. По сведениям телеканала «Первый тульский», на главной странице сайта появился флаг Украины и надписи на украинском, а также начал играть государственный гимн Украины.

При этом, по сведениям Telegram-каналов, в открытый доступ попали личные данные почти семи тысяч туляков.

На данный момент работоспособность сайта горадминистрации Тулы до сих пор не восстановлена.

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#хакер
#сайт
#украина
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Авиакомпания Somon Air спустя шесть лет возобновляет рейсы в аэропорт Жуковский
08 августа 2023, 22:12

Фото: пресс-служба аэропорта Жуковский

Национальный авиаперевозчик Таджикистана компания Somon Air возобновляет полёты из Душанбе в Международный аэропорт Жуковский и обратно. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе авиакомпании. Представители воздушной гавани эту информацию подтвердили.
Самолёты из Душанбе в Жуковский будут летать раз в неделю – по вторникам, а в обратном направлении – по средам. Время вылета из таджикской столицы – 22:20, из Жуковского – в 2:00 в ночь на среду. Первый рейс запланирован на вторник, 15 августа. 
 
Воздушное сообщение было приостановлено в апреле 2017 года. В ближайшее время планируется открыть второй рейс по тому же маршруту. 
 
Аэропорт Жуковский – самая молодая воздушная гавань столичного аэроузла. Он был торжественно открыт в мае 2016-го. Сегодня оттуда выполняются регулярные рейсы более чем по 20 направлениям. Пассажиропоток по итогам прошлого года составил 1,5 млн человек.
 
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#аэропорт
#аэропорт жуковский
#авиация
#рейсы
#транспорт
#московская область
#подмосковье
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Посёлок Уваровка под Можайском может стать «Населённым пунктом воинской доблести»
08 августа 2023, 22:06

Фото: Можайск Медиа

Молодёжный парламент при Совете депутатов Можайского городского округа предложил присвоить рабочему посёлку Уваровка звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующие документы рассмотрит Мособлдума, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В городском округе с мая 2020 года уже есть два населённых пункта, носящих это почётное звание. Это село Семёновское и деревня Мокрое. Сейчас там строят памятные стелы. 

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#можайск
#вов
#великая отечественная война
#история
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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Жителей Москвы предупредили о грозе и ливнях
МЧС выпустило экстренное сообщение о непогоде в Москве и области
08 августа 2023, 21:58

Фото: iStock/Doctor_bass

В Москве и области 9 августа ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные часы с градом. Соответствующее предупреждение объявило МЧС.
Также сообщается, что местами порывы ветра составят до 17 м/с. 

​Неблагоприятные погодные условия в столице и области сохранятся до конца дня. В ведомстве ​предупредили жителей и гостей столицы о необходимости соблюдать меры безопасности. Не ​следует находиться вблизи шатких конструкций и оставлять под деревьями автомобили.

В некоторых районах пройдут грозы и ливни. 

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#автомобили
#ночь
#москва
#погода
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