Скончалась народная артистка СССР Вера Василева

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9 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Ей было 97 лет. Об этом сообщили в Театре Сатиры.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», - говорится на сайте театра.
При этом уточняется, что дата прощания будет известна позже.
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