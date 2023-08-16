Скончался бывший начштаба российских войск в Сирии Геннадий Жидко

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Губернатор Хабаровского края выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного генерал-полковника Геннадия Жидко, добавив, что именно таких командиров он считает настоящими полководцами.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
Главными условиями конкурса были: любовь к своей территории и использование экологичных материалов при декоре, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Сбор заявок на участие завершён, далее необходимо выбрать победителя. Выбирать победителя конкурса будут жители Подмосковья.
«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского,Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные. Мы обязательно поделимся красочными фотографиями от участников, чтобы их кропотливый труд и любовь к своей территории были оценены по достоинству», — поделилась Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Жители, желающие принять участие в выборе самого зеленого двора Подмосковья, могут проголосовать по ссылке. Голосование продлится с 15 по 18 августа.
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Уже 36 тыс жителей Подмосковья пользуются приложением «Народный инспектор».В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Фото: администрация г. о. Химки
«4 731 ребёнок из многодетных семей получит по 3 тыс рублей на покупку школьной формы, 230 детям из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума – по 10 тыс рублей. Кроме того, родители 17 детей с ограниченными возможностями здоровья получат по 13 тыс рублей на покупку школьной формы и питание», – говорится в сообщении.Подготовка к новому учебному году для каждой семьи – финансово затратный период. Особенно это касается многодетных и семей с низкими доходами, отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Наша задача – оказать им поддержку и внимание. Для этого реализуем программу губернатора, предоставляем выплаты в проактивном режиме. Также более 50 химкинских первоклассников получат рюкзаки с полным набором канцелярии», – пояснил Волошин.Рюкзаки вручат семьям с доходами ниже прожиточного минимума, в которых дети идут в первый класс. Внутри – тетради, пенал, цветные карандаши, краски, кисти, альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы, обложки на учебники и тетради.
Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Школа переменной этажности площадью свыше 16 тысяч кв. метров состоит из прямоугольных блоков, имеет панорамное остекление и окна в виде иллюминаторов.
В школе обустроили актовый зал, спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий.
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Фото: iStock/Prostock-Studio
Фото: istockphoto / master1305
Обучающие мероприятия разработаны Московским областным филиалом РАНХиГС совместно с региональным центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Принять участие в бизнес-обучении могут:
Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk
«Смотреть на рынок труда исключительно с прицелом на то, сколько и кто зарабатывает – не всегда правильно. Такой прагматизм может сломать всю жизнь. Но впереди планеты всей технические специальности. На рынке труда не хватает специалистов технического профиля, как среднего, так и высшего уровня», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.
Фото: администрация г. о. Химки
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