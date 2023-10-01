Скончался народный артист России Виталий Коняев

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Народный артист России Виталий Коняев умер на 87-м году жизни. Об этом говорится на сайте Малого театра.
Причины смерти артиста не называются. О времени и месте прощания театр проинформирует дополнительно. В своем сообщении Малый театр выразил соболезнования родным и близким Коняева.
Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Снимался в фильмах «Тишина», «Чистое небо», «Город под липами» и других.
Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября на 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.
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Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Снимался в фильмах «Тишина», «Чистое небо», «Город под липами» и других.
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