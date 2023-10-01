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Скончался народный артист России Виталий Коняев

01 октября 2023, 16:30
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Народный артист России Виталий Коняев умер на 87-м году жизни. Об этом говорится на сайте Малого театра.
Причины смерти артиста не называются. О времени и месте прощания театр проинформирует дополнительно. В своем сообщении Малый театр выразил соболезнования родным и близким Коняева.

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Снимался в фильмах «Тишина», «Чистое небо», «Город под липами» и других.


Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября на 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.

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В России начался осенний призыв в армию
01 октября 2023, 16:48

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В РФ 1 октября дан старт осеннему призыву граждан на военную службу.
Кампания продлится до 31 декабря.
 
«Ни один из призывников не будет направлен в зону специальной военной операции, как и в предыдущую кампанию», — рассказал военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов, пишут «Известия».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В рамках призыва в армию отправят 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», – сообщается в публикации.
Кроме того, документ поручает отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истек, в запас.

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#призыв
#военные
#военком
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Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация
01 октября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Соответствующие изменения вступили в силу 1 октября.
Сообщается, что при двухфакторной аутентификации у пользователя при входе будет запрашиваться не только пароль, но и дополнительное подтверждение, которое можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.

Напомним, программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» стартовала с начала марта этого года. Функция двухфакторной аутентификации необходима для усиления защиты от взлома пользователей со слабым паролем.

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#онлайн
#смс
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Мужчина установил мировой рекорд по поеданию острых перцев
Канадец Майкл Джек съел 135 перцев чили, попав в книгу рекордов Гиннесса
01 октября 2023, 13:34

Фото: iStock/ktsimage

Горячий рекорд поставил житель Канады Майкл Джек, который съел 50 штук самого острого перца в мире менее, чем за семь минут. Об этом сообщает The Guardian.
Джеку потребовалось 6 минут и 49,2 секунды, чтобы съесть 50 перцев сорта Каролинский жнец. Этот овощ занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Отмечается, что канадец съел еще 85 штук.

Как отметил рекордсмен, первый съеденный перец является самым худшим, однако с каждым последующим жар в теле становится сильнее и сильнее. Сообщается, что Джеку принадлежат и другие рекорды по поеданию острых продуктов. 

Напомним, ранее канадец стал самым быстрым по выпиванию бутылки острого соуса. Рекордное время составило 8,56 секунды.

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#книга
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Движение по Крымскому мосту возобновили
01 октября 2023, 13:31

Фото: iStock/gutaper

Движение по Крымскому мосту открыли после приостановки.
На Крымском мосту открыли движение для автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.
 
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», —сказано в сообщении.
Ранее движение приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называли.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

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#крымский мост
#новости
#автомобили
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Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
01 октября 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает телеканал «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер также проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза РФ.

Напомним, XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября. Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде.

Ранее эксперт клуба Иван Тимофеев рассказал, что Валдайский клуб позволяет налаживать диалог между странами даже в период конфликтов. Он отметил, что в рамках Валдайского клуба взаимодействуют эксперты со всего мира.

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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Московской области
01 октября 2023, 12:36

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днем Московской области. Свое поздравление Воробьёв опубликовал в своем телеграм-канале.
Воробьёв выразил надежду на то, что жители Московской области замечают изменения, которые происходят в большом и красивом регионе.

«Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше», — написал в своем поздравлении губернатор Подмосковья.

Напомним, ранее Воробьёв отметил важность того, что в Московской области все должны быть одной командой. Губернатор подчеркнул, что команда – это когда есть взаимовыручка, взаимопонимание и партнёрство, а главное, что всё это идёт от чистого сердца.

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Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег
Синоптик Леус: первый снег не исключен уже в первой декаде октября
01 октября 2023, 12:17

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, передает РИА Новости.
Отмечается, что первые заморозки возможны во второй половине октябре. В этом месяце также ожидаются частые смены состояний погоды.

В первой половине октября температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сообщается, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.

Напомним, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, условная дата начала отопительного сезона в столице может быть смещена на 2 недели. По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.

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#снег
#дождь
#холод
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Крымский мост закрыли для движения
01 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

После 11 часов утра (по мск) движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили.
В Telegram-канале, который публикует официальные данные о ситуации на подъездах к мосту, сказано, что «движение временно перекрыто».
 
В прошлый раз движение на мосту приостанавливали накануне вечером более чем на час.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. 

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

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Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Путин: ратные традиции продолжает нынешнее поколение Сухопутных войск
01 октября 2023, 10:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что на сегодняшний день ратные, патриотические традиции с честью продолжает современное поколение военных. Путин отметил, что в ходе спецоперации ярко проявились доблесть и мужество российских военнослужащих.

Российский лидер пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, а также их семьям всего самого доброго.

Напомним, День Сухопутных войск России отмечается каждый год 1 октября.

Ранее сообщалось о том, что в России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков. В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

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