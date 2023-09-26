Скончался советский режиссёр Владимир Хмельницкий

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Хмельницкий окончил ВГИК в 1957 году. Он работал на Алма-Атинской киностудии, Киевской студии телевидения и на студии «Киевнаучфильм».
Последним фильмом, который снял Хмельницкий, стала украино-шведская драма «Верный Руслан» 1991 года. Главные роли в картине сыграли такие выдающиеся советские актёры как Алексей Баталов, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Янковский и Евгений Никитин.
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