Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход.

Уже в ноябре специалисты завершат строительство разноуровневого пешеходного перехода в Видном вблизи станции Расторгуево.
Новый пешеходный переход соединит улицы Донбасскую и Вокзальную. Перемены смогут почувствовать более 20 тысяч человек. Также, специалисты благоустроят прилегающую территорию.
Пропускная способность перехода составляет до 2 тысяч человек в час. На данный момент 17,6 тысяч человек ежедневно пользуются старым открытым пешеходным мостом без лифтов, который планируют демонтировать.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Серпухове построят новый пешеходный мост.
До конца года в Подмосковье откроют 4 разноуровневых пешеходных перехода.
Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.
Пропускная способность перехода составляет до 2 тысяч человек в час. На данный момент 17,6 тысяч человек ежедневно пользуются старым открытым пешеходным мостом без лифтов, который планируют демонтировать.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.Читайте также:
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.
Алиса Сергиенко